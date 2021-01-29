记者直击2021年广东春运首日：客流明显减少 但防疫措施不能少

1月28日，2021年春运正式拉开序幕。相比往年，今年不少人选择了就地过年，春运首日机场、车站等显得略有一些冷清。记者兵分多路走访发现，各家航司、机场、铁路等都把疫情防控放在首位，确保春运期间旅客平安出行。

◆客流下降◆

运输规模明显低于往年

春运首日，记者在广州南站、白云机场看到，相较于往年春运之初客流量就已经逐渐增多的情况，今年的车站、机场明显看起来有些冷清。

在广州白云机场T1航站楼，一名正在办理自助值机的旅客告诉记者，他是飞往成都出差并非回家过年，过年期间准备留在广东，“响应号召就地过年，父母也都很理解，健康平安才是第一位。”

在广州南站，站内旅客较往常并未明显增加，各个出入口均只需短暂排队即可顺利进入。

广东省交通运输厅此前发布，经相关部门预测，预计2021年春运全省旅客发送量约1.72亿人次，较2019年春运下降14.9%。“总体来看，今年春运人口流动规模将显著低于往年，客流量存在较强不确定性。”省交通运输厅综合运输处处长翁兴根说。

广州南站预计，今年春运首日发送旅客23万人次，到达14万人次，到发总量37万人次，环比减少3万人次。

白云机场二号航管公司运行管理部值班经理高飞也告诉记者，今年春运客流量存在较强不确定性。初步预计，白云机场春运40天航班起降3.78万架次，旅客吞吐量374.88万人次，运输规模显著低于常年。

南航方面表示，根据客流变化，将精准灵活安排运力，整个春运期间，南航计划执行航班约6万班次，明显低于往年。

而相比往年铁路的“一票难求”，今年节前出省列车热门方向均有余票。截至1月28日上午，1月29日至2月11日广州南站前往湖南、湖北、广西、贵州、四川、重庆、昆明、湛江、潮汕、上海、北京等方向都有余票。

在广州南站，还多了不少前来办理退票的旅客。广州南站副站长尹奇告诉记者，很多提前购了票的旅客又决定响应号召就地过年，再加上春运免费退票政策出台，近日有不少旅客到广州南站退票。“平时南站一般只开放2个票厅，现在南站已经开放了4个票厅，安排了60个窗口同时办理售票和退票手续。”

◆保障出行◆

拧紧春运防疫“安全阀”

“请出示健康码，请佩戴好口罩。”春运首日，在各大站场，旅客均需要佩戴口罩、出示健康码、通过体温检测后方可出行。

“车站、列车和人员防控是第一位的任务。”广铁集团客运部有关负责人说。为保障旅客出行安全，广铁集团对旅客购票、进站、候车、乘车、出站各环节疫情防控措施进行全面梳理，完善防控预案和措施。各车站增加旅客测温区域，在进站口、检票口、出站口增设红外线测温仪测量体温。

值得一提的是，广铁集团在116个车站安装了266台扫二维码取口罩设备，为忘记戴口罩或口罩损坏的旅客免费提供口罩。广铁还重点加强了对列车厕所、洗脸间、座席等重点部位消毒频次，实时进行消毒。车辆部门对所有列车在出库前均使用过氧乙酸进行严格消毒，对列车空调滤网拆卸彻底清洗，使用含氯消毒液浸泡20分钟以上，严格做好疫情防控。

各大航空公司也都在流程上做了进一步优化，为了给旅客提供“无接触”便捷乘机体验，避免人群聚集，除了部分航线有特殊防疫要求外，现在乘坐南航广州始发国内航班的旅客，可在出发前通过南方航空APP、小程序、95539短信等方式提前办理网上值机和选座，到达机场后直接凭借二代身份证过安检和登机，“一证通关”可省去柜台排队等候时间，减少人员接触。

“今天客运站内人还不算多，秩序都挺好的，志愿者在我进站时就测量体温、验证‘粤康码’，还提醒我务必全程戴好口罩。”一名已在“悦行”APP购买了车票的乘客，在肇庆粤运汽车客运站志愿者的协助下完成自助取票，准备乘车回家过年。

为主动配合疫情防控需求，减少“接触式”的售取检票环节，粤运交通所辖部分客运站场已实现“刷脸”检票，乘客只需手持对应的车票和身份证，通过“刷脸”就可完成检票。各客运站内的自助售取票机、饮料售卖机、寄存箱等便民设施亦一应俱全，满足旅客出行需求。（记者 刘倩 袁佩如 黄叙浩 刘怀宇 通讯员 曾勇 戴鸣 付来美 机场宣 南宣）