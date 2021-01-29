专家：包装“呈阳”不一定有传染性

近日，天津进口冻猪肾、江苏无锡进口车厘子、广东中山进口冻鸡翅中……多地进口食品包装检出新冠病毒核酸阳性。“冷链”“病毒”“阳性”等关键词再次进入公众视野。

“核酸阳性”是不是意味着“有传染性”？目前入境全面消杀与检测措施和效果如何？冷链食品怎么安全食用？针对百姓关切的热点问题，记者采访了权威专家和业内人士。

死病毒也会“呈阳”

核酸检测结果阳性意味着什么？“活病毒、死病毒、病毒片段的检测都会显示核酸呈阳性。”中国疾控中心副主任冯子健表示。

换句话说，核酸阳性直接表达的意思是，物体曾经被病毒污染过。天津市疾控中心副主任苏旭也表示，不论病毒是死是活，核酸检测都可以检测出病毒曾经留存过的痕迹，对于物体表面或是食品，即使是失去活性的病毒依然能够核酸检测“呈阳”。

核酸检测结果阳性等于可传染吗？苏旭表示，有发现在物体表面核酸阳性的案例，但是能传染给人的案例很少。

“核酸结果阳性不一定代表它有传染性。”冯子健说，目前并没有发现普通消费者因被病毒污染的进口商品而感染，过去有从事搬运或食品加工的人员感染，主要是因为接触次数多、时间长。

此前，中国疾控中心消毒学首席专家、环境所消毒与感染控制中心主任张流波明确表示：对进口冷链食品外包装表面进行安全有效的消毒，可以实现将新冠病毒灭活，消毒后再接触表面，感染风险非常低。

守牢入境“第一道防线”

记者获取的独家数据显示，截至1月26日0时，全国海关已监督口岸环节对1479万件进口冷链食品外包装进行预防性消毒，共抽样检测进口冷链食品样本1369666个，检出新冠病毒核酸阳性结果51个。

海关、市场监管等部门已经将冷链产品运输与入库作为疫情防控监管重点，采取预防性消毒、集中核酸检测、监管专仓、冷链食品追溯等方式，守牢进入国门的“第一道防线”。

截至26日，海关已对相关的41家境外食品生产企业采取了紧急预防性措施，对员工发生新冠肺炎疫情感染的125家境外生产企业采取了暂停输华措施。

冷链食品如何吃得放心？

冷链食品包装核酸检测屡“中招”，主要存在以下因素：一是被污染的冷链货物多来自高风险国家和地区；二是新冠病毒耐低温的特性使其在冷库环境更易存活；三是进口冷链食品数量多，核酸抽检难以发现所有潜在风险。

中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石表示，新冠肺炎是呼吸道传染病，不是食源性疾病，经消化道感染新冠病毒的可能性非常小。

对进口食品方面，公众不必过度紧张，也不可麻痹大意。业内人士多次表示，冷冻食品在包装、运输等环节中，不排除已经有工人感染新冠病毒，并通过不同接触方式传染给货物包装上。

北京市疾控中心副主任庞星火提示，公众收到进口货品时，要戴好口罩、手套，对各层包装做好预防性消毒，处理完后及时规范洗手。同时，包装箱、包装盒消毒后应及时丢弃或销毁，尽量不带入室内，建议进口货品存放一段时间后再使用。保洁人员、环卫工人等相关工作人员，在工作中如接触进口货品包装或废弃物，应加强个人防护，做好健康监测。

“和冷冻鱼肉相比，水果存储温度更高，病毒不会在水果表面存活太长时间。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，保持手卫生，坚持生熟分开，造成感染的风险就会非常小。据新华社北京1月28日电

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外交部：

坚决反对将病毒标签化

外交部发言人赵立坚28日说，中方坚决反对将病毒标签化、将疫情政治化的错误做法。

当日例行记者会上，有记者问：美国总统拜登26日签署了一份行政令称，美联邦政府必须承认，其政治领导人的行为助长了针对亚裔美国人和太平洋岛民的仇外情绪，有关行为包括用地理位置标识新冠肺炎疫情。拜登还要求联邦政府谴责和打击亚裔美国人和太平洋岛民在美国遭受的种族主义歧视和仇恨犯罪。中方对此有何评论？

赵立坚说，中方在新冠肺炎疫情问题上的立场是一贯的、明确的。新冠病毒是全人类的共同敌人，不分种族和国家。世界卫生组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联。

他说，溯源必须本着非常严谨的态度，由科学家在世界范围内开展调查和研究。中方也坚决反对将病毒标签化、将疫情政治化的错误做法。

“中方希望美国早日控制疫情蔓延势头，愿同包括美方在内的国际社会一道，推动全球抗疫合作。”赵立坚说。（新华）