法国疫苗接种运动面临多重挑战

国际战“疫”行动

欧盟委员会近日呼吁成员国加快新冠疫苗接种速度，并为各国设定目标：至8月底为70%成年人接种疫苗，以期秋季前尽可能实现群体免疫。法国自去年底与其他欧盟国家同步启动新冠疫苗接种，至今年1月23日实现了百万人次接种的首个目标，但当前接种速度距实现欧盟目标还存在较大差距，法国疫苗接种仍面临多重挑战。

疫苗供应是否充足

要完成为70%成年人接种新冠疫苗的目标，首当其冲的问题是疫苗是否充足。法国《费加罗》报算了笔账：实现该目标需要为至少3600万法国人接种，占全国人口约54%。目前，欧盟批准的辉瑞/BioNTech疫苗和莫德纳疫苗均需要注射两剂，考虑到疫苗在运输等各环节的损失，至少需要消耗8000万至9000万剂疫苗，即每月需要至少1000万剂疫苗。

欧盟疫苗供应采取协调机制，由欧盟委员会统一采购，并按照各成员国人口比例同步分配。根据欧盟分配，法国自去年12月底至今年2月底最多可获得580万剂，相较每月1000万剂存在巨大缺口。如要实现目标，还必须依靠新的疫苗。

目前，欧盟已与辉瑞/BioNTech、莫德纳、CureVac、强生、阿斯利康、赛诺菲/葛兰素史克等多家实验室签订合同，如上述疫苗均获上市许可，欧盟27国将获得25亿剂疫苗，足够每个欧盟居民注射至少4剂。

根据欧盟采购规划，至今年6月底，法国政府计划从辉瑞获得3700万剂新冠疫苗，从莫德纳获得700万剂，从阿斯利康获得2800万剂，从CureVac获得1100万剂，从强生获得800万剂（仅需注射一剂），总计9100万。

虽然规划能够实现欧盟目标，但这仅是估计数字，各公司疫苗何时能够上市并通过欧盟药品管理局的批准，仍是未知。

此外，已获批准的疫苗还存在生产延迟问题。如辉瑞公司以其位于比利时的制药厂需改造以提高产能为由，放缓了疫苗交付速度；即将获得欧盟批准的阿斯利康原计划今年3月底前向欧盟交付约8000万剂，但由于生产问题，首季度交货量将降至3100万剂。

疫苗交付延迟引发欧盟不满，欧盟委员会酝酿对欧盟地区生产的新冠疫苗设立出口透明机制，各公司对欧盟以外国家出口疫苗需向欧盟提出申报。此举随即引发反对声音，英国“疫苗大臣”扎哈维表示，欧盟出口管制是“疫苗国家主义”。

疫苗供应是在和病毒传播竞速，欧盟虽然手握充足订单，当下仍忧心忡忡。欧盟国家曾率先提出将新冠疫苗作为全球公共产品，当前则以疫苗优先获取为重。正如法国《回声报》文章指出，欧洲领导人在团结与疫苗利己主义之间陷入困境。

疫苗开发能否成功

目前，欧盟预购的多种疫苗正处于临床实验阶段，最终能否获得成功仍难断言。

新疫苗开发存在极高风险。今年1月25日，法国巴斯德研究所发布公告，其与默克集团联合开发的新冠疫苗项目宣告终止。该疫苗基于欧洲麻疹疫苗研发平台，曾一度被视为技术成熟且具有竞争力。公告称，“在第一阶段人体临床试验中，候选疫苗展示出良好的耐受性。但引发的免疫反应被证实低于自然感染康复患者，也低于已经注射获批新冠疫苗的人群。”巴斯德研究所强调将继续研究其他新冠疫苗，并保持在新冠肺炎治疗等方面的研发投入。

去年12月，被寄予厚望的法国制药巨头赛诺菲宣布，由于其试验性新冠重组蛋白疫苗在早期临床试验中无法在老年群体产生足够的免疫反应，公司将疫苗的推出时间由原定的今年第二季度推迟至年底。赛诺菲研发的另外一款mRNA疫苗，预计要在更晚时间推出。赛诺菲疫苗研发的迟滞对欧盟而言更为棘手，其疫苗已进入临床试验最后阶段，却不得不下调年内生产10亿剂疫苗的目标，势必将影响欧盟预购的3亿剂订单。

今冬以来，全球已发现多个新冠病毒变种。英国首先发现的变异新冠病毒传播力更强、病亡率更高，其已在法国各地区迅速传播。经基因测序筛查，该变异病毒在巴黎地区患者中已占9.4%。根据巴斯德研究所的模拟预测，该数字预计在一个月后最高可达到64%。南非发现的变异新冠病毒在法国阳性患者中也已占约1%，根据一项美国研究，该变种可能使疫苗有效性降低40%。

随着病毒不断变异，长期来看，未来有可能还需要多价新冠疫苗的研制，以应对多个新冠病毒变种。目前，已有莫德纳等实验室着手变异新冠病毒疫苗的开发。在这场疫苗研制与病毒变异的竞速赛道上，还需要有更多研究力量不惧失败风险，持续不断地投入。

接种意愿是否强烈

疫苗接种运动的最后一个关键问题是民众的接种意愿。到今年夏天结束前，是否有超过2/3的成年人同意并接种新冠疫苗。根据去年12月中旬至今年1月中旬的民意调查，法国民众希望接种疫苗的比例由45%上升到56%，表明随着接种人数的上升和时间的推移，公众接种意愿会有所提升。

根据另一项民意调查，由于长期限制措施导致的心理疲劳，促使民众更加渴望恢复正常生活，一定程度上减轻了对于接种疫苗的担忧。正有越来越多的民众选择接种疫苗，不仅为保护自己和家人，也期待通过疫苗使全社会尽快恢复正常。

虽然接种意愿正在上升，但与70%仍存在一定差距，实现群体免疫需要每一个人的参与。（驻法国记者 李宏策）