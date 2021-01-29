疫情防控要精准不要盲目

疫情反复，多点散发，这是对每个人安全意识和大局意识的考验，也考验着各级政府的应对能力和治理水平。在疫情防控工作中，搞简单化贻害无穷，而大张旗鼓、不问青红皂白的扩大化也容易浪费资源、制造恐慌。

一年多来，关于疫情的各类突发事件已经告诉我们，疫情防控无小事，不能有丝毫放松。不拿病毒当回事儿，对疫情防控政策打折扣，确实危害不小。最近，通化卫健委主任等14名干部被处分，就是因为疫情防控履职不力，对省外输入病例失管失察，对疫情防控工作造成影响。

为了显示重视，有些地方干脆搞起了“一刀切”，在常态化疫情防控下，一有“风吹草动”，有些地方不管本地疫情严不严重，总会拿出“硬钢”姿态，不是“全员”就是“战时”。比如最近在关于返乡还是就地过年的讨论中，有些地方就搞层层加码，或是冷冰冰地拒绝一切归人，或是把核酸检测时限和居家隔离天数擅自升级。

这样看似为了“保险”，实为典型的懒政思维。在这样的氛围中，不仅会影响正常生产生活，也不利于防疫大局。

掌握好度，既不搞简单化也不搞扩大化，追求精准化，在常态化疫情防控中至关重要。在这一方面，上海等地的实践值得借鉴。近期出现确诊病例后，除了快速发现、快速处置，还确定了密接者、密接者的密接者以及其他一般接触人员三个层次，分别落实闭环管理措施，并没有简而化之的全员筛查，而是通过科学措施、细致工作扎紧抗疫的篱笆，这样的战“疫”经验值得各地学习。

从目前看，新冠病毒短期内不会消失，我们要做好“持久战”的准备。除了人人参与、人人战“疫”，各地相关部门更要提高应对能力和治理能力，既遵循国家政策又结合本地实际，才能真正实现临危不乱、精准到位。