就地过年不能擅自“加码”，更不能“层层加码”

1月27日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发改委秘书长、新闻发言人赵辰昕针对今年的“就地过年政策”表示，就地过年政策是分级分类的，各地方在执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”。

近日，中办、国办印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求各地区各部门在做好2021年春节期间有关工作和进一步加强疫情防控的前提下，要合理有序引导：高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年；此外，机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年。

赵辰昕称，就地过年政策是分级分类的。中高风险地区要严格执行相关规定，低风险地区倡导大家就地过年，非必要不出行，确需出行希望大家也不要前往中高风险地区。各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，甚至有的地方还采取“一刀切”措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。

赵辰昕还表示，就地过年的生活是有保障的。《通知》明确提出，各地主要负责同志要亲自安排部署，加强组织协调，细化完善措施，层层压实责任，统筹做好春节期间的保供稳价、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等各项服务保障工作，及时解决人民群众遇到的问题和困难，让大家能够放心、安心地留在当地过年。（记者 富东燕）