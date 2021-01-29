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1月28日河北省新增1例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例 行动轨迹公布

2021年01月29日08:42 来源：人民网-河北频道

　　2021年1月28日0—24时，河北省新增1例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，为石家庄市报告。无新增死亡病例，无新增疑似病例，新增治愈出院35例。

　　1月28日0—24时，河北省无新增无症状感染者。3例无症状感染者解除隔离医学观察。

　　截至1月28日24时，河北省现有本地确诊病例627例（危重型5例、重型24例、普通型479例、轻型119例）。累计治愈出院病例676例（含境外输入36例），累计死亡病例7例，累计报告本地确诊病例1274例、境外输入病例36例。尚在医学观察本地无症状感染者64例。

　　石家庄市新增新冠肺炎确诊病例行动轨迹

　　2021年1月28日0-24时，石家庄市新增新冠肺炎确诊病例1例。目前，对所有追踪到的密切接触者已全部采取集中隔离医学观察措施，各项防控措施有序进行。现将其行动轨迹公布如下：

　　确诊病例：女，25岁，新乐市南大岳镇南大岳村人，为1月15日第64号确诊病例的密切接触者。2021年1月3日至13日，在新乐市中医院院内无外出，期间6次核酸检测均为阴性；1月14日转运至新乐市指定隔离点进行集中隔离医学观察；1月27日晚核酸检测呈阳性；1月28日凌晨由120负压救护车转运至石家庄市人民医院建华院区，当日诊断为确诊病例。

(责编：许晓华、许心怡)


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