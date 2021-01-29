多种食品及包装核酸检测呈阳性，人吃了会感染吗？

进入冬天后，新冠疫情在河北、北京、黑龙江、辽宁等地又开始出现散发病例，给即将过春节的我们又增添了不少烦恼。除了感染病例的增加，我们吃的食品也开始陆续出现一些“问题”。

从最初北京新发地“三文鱼案板上发现新冠病毒”、“豆制品销售区域样品阳性”，到青岛水产搬运工感染疫情，再到最近的雪糕、车厘子、乳清粉等多种食品新冠病毒核酸阳性，忽然之间，似乎好几种食物都被新冠病毒污染了。

那么，食品到底是如何沾染病毒的？新冠病毒会在食品表面存活和传播吗？食品检测核酸阳性了，人吃了就一定会使人感染吗？今天继续跟大家聊聊吧。

病毒会在食品及表面存活吗？

频频在食品中检出新冠病毒核酸阳性，那么病毒到底来自哪里呢？食物是如何沾染上病毒的呢？其实，病毒在食品内是不能生长繁殖的，病毒在食品中是难以长时间生存并复制的，人类才是它的理想宿主。

食品及包装上的新冠病毒主要还是来自感染的人们。

现在国外有很多人都感染了新冠病毒，这里面可能就有很多在从事食品的生产加工、运输储存等工作。新型冠状病毒的传播途径主要是呼吸道飞沫传播。在食品的加工、运输储存过程中，尤其是在超市、工厂、屠宰加工厂等这些从业人员比较密集的地方，如果食物搬运、加工、制作等人员被感染，又没有遵守良好的操作规范，病毒就可能沾染在食品上。

新型冠状病毒需要和感染者近距离接触，通过飞沫传染，并在人体内寄生传播。实际上，它在餐具、餐盒等干燥物体表面可以存活，但是传染性极低。

不过，新冠病毒比较让人头疼的问题是它比较耐寒、不怕冷，可以存活比较长时间。一些研究发现，在4℃下、20%的相对湿度的环境下，这种病毒或许能活20多天。现在我们面临的主要挑战就是在冷链食品及包装中，新冠病毒可以存活一段时间，并且存在一定传染可能性。

食品新冠核酸阳性 吃了也不一定会感染

大家最关心的是：如果食品检测新冠病毒核酸阳性，直接吃可能被感染吗？这样的食品还能吃吗？

其实是不一定的，大家不要因为看到这样的新闻就不敢吃雪糕、车厘子了。

首先，新冠病毒要使人感染，必须要有足够数量、具有传染性的活病毒进入人体。如果只是少量病毒，它们是很难越过我们人体自身免疫系统的，就无法使人感染。

其次，雪糕、车厘子中新冠病毒检测核酸阳性，并不能证明有活病毒存在，也不表示吃了这样的雪糕就一定会使人感染新冠。

实际上，目前检测新冠病毒的方法是通过实时荧光RT-PCR的方法检测新冠病毒的特定基因区域。这种方法的检测对象是病毒灭活后的RNA分子，检测结果核酸阳性只能表示它里面存在阳性的新冠病毒基因片段，并不说明其中含有活的新冠病毒。

另外，目前虽然有冷链食品传人情况，但基本都是市场、物流等第一接触点没有做好个人防护的人员被感染，没有因吃食品而感染的病例。所以，吃了新冠核酸阳性的食品不一定会使人感染，大家也不用太担心吃东西会导致感染新冠，不必过于恐慌。

八个方法降低因为接触食物而感染病毒的风险

平时做好清洁和个人防护，基本上就不用太担心。怎么做呢？还是我跟大家强调的几点：

1.尽量去正规的超市、市场购买食品。

正规超市对原材料的把控一般都有更严格的要求，比如要求进口商提供核酸阴性证明等。日常对它的销售场所也会有更全面的消毒，对工作人员的管理也更严格，能更好地保证食物安全。

2.购买食物时，做好个人防护。

购买食品时注意做好个人防护，比如戴口罩、戴一次性手套等。也可以带上消毒纸巾和干净的购物袋。

使用超市的推车、购物篮前，可以用消毒纸巾或消毒液对把手和扶手进行消毒。因为超市的推车和购物篮都是很多人摸过的，和门把手、电梯按钮一样有可能成为交叉污染源。所以自己使用之前对把手进行消毒是比较安全的。另外，买回家后也可以用酒精对外包装喷洒消毒。

3.购买鱼类、海鲜、肉类等生鲜冷冻冷藏食品时，最好能佩戴一次性手套，或使用一次性购物袋套在手上进行挑选，不要直接用手碰触食物。

从现在来看，进口冷藏冷冻食品的污染可能性最大，所以尽量不要用裸手来接触这些生食品。戴个一次性手套更为安全。

4.勤洗手，注意个人卫生。

在处理食物之前、期间及之后，都要注意洗手。比如，接触过冷链食品后，也要注意用肥皂洗手，避免没有洗手就触摸眼睛、鼻子和嘴巴；处理熟食和生食之前要注意洗手；上完厕所、吃饭前要注意洗手。

5.分开储存，避免交叉污染。

买回家的肉类、鱼类和海鲜等冷冻冷藏食物，要与果蔬、熟食等其他食物分开包装和储存，避免交叉污染。这是食品安全基本原则，即便没有疫情，也应当这样做。

6.不要用水冲洗生的冷冻食品。

买回家的冷冻海鲜、冷冻肉，尽量不要用水冲洗，因为冲洗很容易导致水花四溅，增加交叉污染的风险。

7.处理食物的案板、刀具、容器等，都要生熟分开。

家里最好准备2-3个菜板，一个专门用来切生食的，一个专门切直接生吃食物的，不要用混。切冷冻食品和熟食的刀，也要注意分开。

8.做熟透再吃。

冷冻肉类海鲜等食品，一定要做熟透了再吃。

文/阮光锋

（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）