石家庄疾控中心：高频度核酸检测可降低疫情传播风险

疫情防控以来，有些群众对高频度核酸检测的必要性产生质疑，还有一些群众对多次检测后才检出阳性的现象疑惑不解。对此，石市疾控中心流行病防治所副所长刘立从专业的角度进行了解释。

刘立表示，核酸检测技术具有灵敏度高、特异性强、快速简便等特点，是目前诊断新冠肺炎病例的“金标准”。现阶段我们要进行高频度的核酸检测，为的就是及早发现传染源，及早落实管控措施，最大限度降低新冠肺炎的传播风险，这也是落实新冠肺炎防控“四早措施”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）的切实手段。

那么，为什么有的人检测了多次才检出阳性呢？刘立认为，从流行病学的角度来说，一方面主要是由于病例的个体免疫存在差异；另一方面，与采样的时间、病程的进展程度密切相关。

首先，每个人都存在个体差异，表现在每个人的免疫力不同。面对同一种传染病，人们的易感程度也不一样，共同暴露后可能有些人发病，有些人不发病。

其次，考虑采样的时间。病毒感染人体到能检测出相应的抗体的这一段时间称为疾病的“窗口期”。如果病例正处于疾病的“窗口期”阶段，检测很多次都可能检不出阳性。

最后，要考虑病程的进展程度。目前研究证实，新冠病毒在体内复制和排出体外最活跃的时间是在出现临床症状前2天至发病后5天，此时咽部核酸检测呈现阳性的可能性最大。如果病例刚被感染正处于潜伏期，少数病例在潜伏期排毒量极低，在此时进行核酸检测容易导致“假阴性”的出现。

综合这些因素，核酸检测是否阳性，最主要的还是看呼吸道分泌物的排毒量。如果体内病毒载量特别高的话，查出阳性结果的时间会短一些；若是病毒载量很低的话，可能就会出现连续阴性、很难检测出阳性的结果。

最后，专家提醒市民，新冠病毒肺炎是新发传染病，我们对新冠病毒的传播特点和流行规律还处在不断认识和研究的过程中。即使多次核酸检测阴性，只能说明既往没有被感染过，并不能保证将来不被感染，绝不能心存侥幸、麻痹大意。每个市民依然要紧紧绷住疫情防控这根弦，加强个人防护，保持戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集的良好习惯，同时要积极配合参加核酸检测工作。核酸检测前需要注意：采样前30分钟不应吸烟、喝酒、咀嚼口香糖、大量饮水等；如既往患有血液病、咽喉疾病、服用抗凝药等，需要在采样前告知医务人员。（首席记者 李惺）