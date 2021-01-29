2020年卫生健康支出增长15.2%

财政部1月28日召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，发布2020年全国财政收支情况。2020年财政运行逐季好转，财政收入稳步回升，预算执行总体良好。数据显示，去年全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。卫生健康支出19201亿元，同比增长15.2%。其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%。

去年一般公共预算收入三季度由负转正

2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%。其中，中央一般公共预算收入82771亿元，同比下降7.3%；地方一般公共预算本级收入100124亿元，同比下降0.9%。据介绍，2020年1至4季度，全国一般公共预算收入增幅分别为-14.3%、-7.4%、4.7%、5.5%，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。

随着减税降费和新增财政资金直达机制等规模性助企纾困政策效果逐步显现，复工复产复市复业有序推进，疫情防控取得重大战略成果，经济逐月持续稳定恢复，带动6月份以后全国财政收入当月增幅连续正增长。

与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%

全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。各级政府严格落实过紧日子的要求，全国一般公共服务、城乡社区支出分别下降1.1%、20%。同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。全国卫生健康支出增长15.2%，其中与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长74.9%；农林水支出增长4.4%，其中扶贫支出在2019年增长14.3%的基础上又增长1.5%；社会保障和就业支出增长10.9%；住房保障支出增长10.5%；教育支出增长4.4%；交通运输支出增长3.2%。

预计2020年为企业新增减负超过2.5万亿元

加大减税降费力度，出台实施了7批28项有针对性的减税降费措施，其中既有支持疫情防控保供的应急措施，也有帮扶受疫情影响较大困难行业的措施，还有支持企业复工复产的措施，特别是聚焦帮扶小微企业渡过难关，进一步加大税费支持力度。预计2020年为企业新增减负超过2.5万亿元。全国5000多万户小规模纳税人中，在近九成免征增值税的基础上，对余下600多万户征收率从3%降为1%。

2020年1至11月，累计为疫情防控重点保障物资生产企业减免税费652亿元。其中，疫情防控重点保障物资生产企业享受增值税留抵退税政策，共退税183亿元；重点防疫物资生产企业享受新购置设备企业所得税税前一次性扣除政策，减免税额84亿元。受疫情影响行业中交通运输、住宿、服务业等减税降费受益面最大，2020年1至11月纳税人享受免征增值税政策，共减轻负担382亿元；各地对受疫情影响较大的纳税人给予房产税、城镇土地使用税等减免政策，累计减税292亿元。

2020年，新冠肺炎疫情对财政收支造成较大冲击。财政部门综合采取一系列措施，努力挖掘增收节支潜力，保持预算平衡和财政稳定运行，支持做好“六稳”“六保”工作，发挥财政稳定经济的关键作用。

文/本报记者 赵新培