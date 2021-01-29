石家庄：疫情防控已取得重要阶段性成果

1月28日，石市举行新冠肺炎疫情防控工作第24场新闻发布会，副市长孟祥红通报最新疫情和重点防控工作进展。

1月28日0-14时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例1例（来自新乐市的指定隔离点），无新增新冠肺炎无症状感染者。

1月27日，石家庄市有50例新冠肺炎确诊病例治愈出院。1月2日至1月28日14时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院255例，累计解除集中医学观察101例，累计死亡1例。

1月2日至1月28日14时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例862例，现有新冠肺炎无症状感染者61例。除已经治愈出院和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，其余均在定点救治医院集中救治。

石家庄市从1月29日起，分区分级管控调整如下：

1.石家庄市实施区域管控、控制车辆和人员跨市域流动，有效防止疫情扩散。

2.藁城区、新乐市为高风险区域，执行现行管控措施。

3.正定县、裕华区、高新区、长安区、无极县、新华区、平山县、赵县精准划定防控单元。其中，过去14天有新增本土病例的社区、村庄按照高风险区管理，继续严格执行居家防控，其他无病例社区、村庄有序恢复正常生产生活，在严格落实个人防控措施前提下，人员凭证扫码测温出入，不扎堆不聚集，除主城区，原则上在本行政区内行动，严防交叉感染。

4.晋州市、灵寿县、井陉县、元氏县、赞皇县、高邑县、深泽县、井陉矿区、循环化工园区、行唐县、鹿泉区、桥西区、栾城区为低风险区，实行常态化疫情防控，全面恢复正常生产生活秩序，防止疫情反弹。

孟祥红表示，经过大家的共同努力，石家庄市的疫情防控已经取得重要的阶段性成果。我们一定不松劲、不懈怠，继续有力有序落实精准防控的各项措施，倾尽全力打赢这场疫情防控的硬仗。（首席记者 李惺）