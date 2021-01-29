2021年北京春运首趟列车发出 乘客隔位而坐 全程佩戴口罩 

昨天零点，2021年春运拉开大幕。在全国倡导非必要不出行的大背景下，今年北京春运开出的首趟列车很特别。零点48分，北京站开往重庆西的3603次列车缓缓驶出1站台，定员1274人的18节编组列车，售出车票281张，上座率22%。车厢内，乘客们隔位而坐，全程佩戴口罩；在27个小时的旅程中，全车将每隔四小时对列车各个部位进行一次消毒，途经中高风险地区将每隔两小时进行一次消毒。

1月27日夜，北京站1号候车室，乘坐3603次列车的旅客正在等待检票，所有人都佩戴好口罩，自觉间隔一米排队候车。准备回邯郸老家过年的张女士告诉北京青年报记者，老人、孩子都在邯郸老家，她和丈夫今年是错峰提前回家的，为了安全，乘车前他们已经做好了7日内的核酸检测，而且乘车途中他们也打算全程佩戴口罩，尽量减少接触列车的公共部位，做好自我防护。

对于不少旅客关心的列车消毒等问题，担任此次3603次的列车长——北京客运段国际联运车队列车长周湘峰告诉北青报记者，在为旅客提供周到服务的同时，今年春运严格落实疫情防控举措最关键。

在列车出库之前，已经对列车进行了全面消毒，而且列车在运行途中将每隔四小时对列车的门把手、洗手池、茶炉把手、扶手等旅客接触较多的部位进行一次消毒，途经中高风险地区时，将每隔两小时进行一次消毒。旅客上车之后，还会按规定对旅客进行测温，并随时提示旅客按规定佩戴好口罩。车上设置了发热旅客隔离专区，运行途中，一旦发现体温异常的旅客，他们将随时启动隔离处理预案，请旅客放心。车上为旅客准备了一次性口罩以备不时之需。同时，值乘的所有乘务员将全程佩戴N95口罩、一次性手套，作业过程中将佩戴护目镜，执行每日两次体温监测登记。

据了解，北京站开往重庆西的3603次列车全程运行时间为27小时15分，为了避免聚集，采取餐车工作人员点对点送餐到车厢的方式。

另据北京铁路公安处乘警支队支队长刘舒军介绍，受冬季全国疫情多点散发的影响，今年春运北京地区增开的旅客列车班次有所减少，但列车值乘工作量仍保持高位，仅在节前往程阶段，乘警支队就要组织1618人次警力完成136对1632趟次值乘任务。在保证列车运行、旅客生命财产安全的基础上，重点是要与各行车部门步调一致、密切配合、共筑防线，全力做好列车疫情防控工作。 文/本报记者 王薇 摄影/本报记者 郝羿

举措

北京各火车站疫情防控出“实招”

今年春运，疫情防控成为关键词。北京青年报记者昨日从北京各大火车站了解到，为落实疫情防控举措，北京各火车站出“实招”守护旅客出行安全。

北京站

重点公共区域2小时消毒一次

昨天上午，北青报记者在北京站看到，虽然是春运首日，但乘车的旅客并不多，前来火车站乘车的旅客也是做足了防护，口罩、护目镜把自己上上下下防护好再出门。

据了解，今年春运期间，北京站预计发送旅客139.9万人，日均3.5万人，受疫情影响，发送人数相比去年春运将有明显下降。直通预计发送107.7万人，与去年同比减少78.9万人，下降42.3%；管内预计发送30.7万人，同比减少22.7万人，下降42.5%。预计春运高峰日出现在2月9日（农历十二月廿八），预计发送旅客6.8万人。北京站下辖的北京朝阳站，2021年春运预计发送旅客49.9万人，日均1.2万人。

据北京站党委副书记孙海申介绍，在疫情防控方面，按照防疫要求和实际情况，车站提高了站内的消毒频次，目前，对重点公共区域和重点部位，以及电梯、卫生间、候车室座椅、自助售（取）票机、门把手、扶手等旅客经常接触的部位场所，执行每2小时（以前为4小时）不少于一次预防性消毒。夜间对候车室、综合服务中心、售票厅等旅客聚集场所进行一次全面预防性消毒，另外对发现的涉疫人员可能接触场所、部位、物品等表面进行应急消毒。同时以开窗通风和机械通风相结合，保持空气清新。车站对进出站通道、候车区、售票厅等旅客聚集场所，严格落实“1米线”管理，保持安全距离。

北京西站

自主设计扶梯扶手自动消毒设备

今年春运，北京西站预计发送旅客203.5万人，日均发送5.1万人，比去年同期的357万人减少43%。其中，节前15天预计发送旅客91万人，比去年同期308.5万人减少70.5%。

北青报记者从北京西站了解到，春运期间，火车站旅客来来往往，扶梯扶手成了几乎每名乘客都会“亲密接触”的设施，如何才能做到扶梯扶手及时消毒？

北京西站036王琳娜创新工作室探索出了用紫外线灯消毒的方式，经过他们自主设计，真正做到不间断消毒。此项创新方案正在向国家申请专利，并将在实践中不断升级、改进，让旅客每一次和扶梯扶手的接触都更加放心。

北京南站

候车区座椅张贴“请间隔就座”标识

春运期间，北京南站开启41台门式测温仪、19台红外测温仪以及39台手持测温设备，定时对各类测温设备校准维护，对所有进出站旅客均进行无接触体温检测。车站也加强了站内消毒工作，对进出站口、候车室、检票口、卫生间、电梯等部位严格按标准进行消毒，并根据实际适时提高消毒频率，同时确保候车室内的通风换气。值得一提的是，车站在候车区座椅张贴“请间隔就座”明显标识，引导旅客保持候车距离。

文/本报记者 王薇

服务

地铁适时加开临客 夜班公交增加频率

今年春运已于昨日开启，北京青年报记者从京港地铁获悉，如遇春运客流与早高峰客流叠加，地铁将适时加开临客。公交集团和首汽约车均表示，公交车和网约车将在春运高峰时段增加夜间发车频率。

针对客流整体较大的4号线-大兴线及14号线东段，京港地铁将根据实际客流情况，适时加开临客。通过加大运力，及时疏导客流，减少乘客在车厢、车站内的聚集。具体到北京南站，京港地铁4号线北京南站高级站长史婧介绍，车站可以在高峰期申请加开两列临客，确保当春运客流和早高峰客流叠加时可以随时加开。

为了方便从火车站出来的旅客接驳地面公交，北京南站地面公交基本实现了24小时运营。北京公交集团电车客运分公司运营管理部经理刘默楠介绍，夜班车将在春运期间缩短发车间隔，夜15路、夜17路、夜24路三条始发线路23点20分至零点调整发车间隔为10分钟，零点至1点调整发车间隔为15分钟，1点后根据客流情况安排运力投入。

同时，公交集团在北京南站开行6条高铁专线，分别为北京南站北广场至三元桥、公主坟、武夷花园、天通苑、回龙观、来广营，从农历正月初五（2月16日）开始，根据夜间列车抵京客流情况，适时加大运力的投入。

据首汽约车介绍，春运期间，首汽约车成立“春运保障处理小组”，严格执行24小时专人值班和领导带班机制。此外，首汽约车提前在南站储备了一些车辆，确保在高峰时段市民出站后有车可用。同时，平台采用了激励机制，鼓励司机多前往北京南站等重点场站接单，尤其是保障每天23点之后的车辆供给。

文/本报记者 刘洋

提示

农历正月初一火车票今日开售

昨日春运大幕开启，铁路部门提醒广大旅客，目前，火车票预售期已经由原来的30天调整为15天，从今日起售2021年2月12日（正月初一）车票。自1月29日起，旅客可在同一起售时间通过12306网站、铁路12306手机App、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买车票，具体起售时间可通过12306网站（含客户端）查询。

铁路部门日前也调整了火车票退票和改签的规定。自1月14日起，旅客因行程改变需退票的，免收退票费的时间期限由原规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天（含当日）以上；7天及以内退票的，仍按48小时以上、48~24小时、24小时以内梯次退票收费规定执行；办理改签和变更到站业务时，仍不收取改签费用；其他情况仍按原规定执行。

对现金购票和已取报销凭证的旅客，可先在12306网站办理退票手续，180天内到全国铁路任一车站领取退票款项。车站自助售票设备新增退票功能，提供24小时服务。

文/本报记者 王薇