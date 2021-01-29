世卫组织国际专家组28日结束隔离 将继续在华开展溯源交流合作

新华社北京1月28日电（记者成欣、孙楠）外交部发言人赵立坚28日在例行记者会上说，世卫组织国际专家组今天结束14天集中隔离，下一步将继续在华开展溯源交流合作。

赵立坚说，世卫组织国际专家组来华后，根据国际普遍通行做法，接受14天集中隔离，将于今天结束。“下一步，专家组将在符合中方相关防疫规定前提下，继续在华开展溯源交流合作，包括座谈、走访、考察等活动。各项活动都应符合科学溯源原则，都应以预防未来风险、保护人民生命安全和健康为最高目的。”

针对美方有人声称“对来自中国的虚假信息表达关切”，赵立坚表示，任何先入为主、预设前提、进行负面揣测甚至企图进行政治化解读的言行都是不恰当的，将为世卫国际专家组在华开展科研合作带来不必要干扰，不利于得出严肃的科学结论。

“相信大家都看到了，已经有越来越多的研究表明，包括世卫组织也认为，病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多地多点暴发。病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围内开展国际科学研究与合作。”赵立坚说。

他说，病毒溯源国际科学研究与合作，其宗旨是促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，以便今后能够更好地预防未来可能出现的风险，更好地应对类似公共卫生危机。

“在这一事关全人类生命安全和身体健康的重大问题上，我们希望美方能够同中方一道，本着负责任的态度，尊重事实、尊重科学，尊重新冠病毒溯源国际专家组付出的辛勤劳动，使他们能够在不受政治因素干扰的情况下开展病毒溯源科学研究。”赵立坚说。