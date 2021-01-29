确保“疫情不因春运扩散”

1月28日，2021年春运大幕开启。今年是疫情防控常态化下的第一个春运，回家路安全顺畅吗？如何确保“疫情不因春运扩散”？交通运输部新闻发言人吴春耕当日在例行新闻发布会上进行了回应。

提倡“减”字 突出“防”字

“今年的春运比较特殊，情况比较复杂，形势也在不断变化。”吴春耕说，据最新统计，今年春运期间预计累计发送旅客11.52亿人次左右，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。

虽然春运客流量少了，但人员流动较大，增加疫情传播风险。吴春耕说，为了做好春运与疫情防控相关工作，交通运输部在国务院联防联控机制下成立了春运工作专班，并印发了2021年综合运输春运疫情防控总体工作方案。

吴春耕表示，下一步，交通运输部将重点做好以下工作，确保“疫情不因春运而扩散”——

提倡“减”字，减少人员的流动聚集，减少在途时间。完善运输组织方案，优化运力调配，强化客运场所、旅游景区景点、农村地区等运力投放和应急调度，提高疏运能力，减少旅客分散流动、减少集中聚集。

突出“防”字，严格做好交通运输疫情防控。全面严格落实乘客测温、查验健康码、全程佩戴口罩、“一米线”、控制客运载客率等防控措施，提高客运场站和交通运输工具通风消毒频次。严格落实国际客运航班熔断措施。严格进口冷链物流及入境人员疫情防控。

优化服务 保障畅通

吴春耕说，在严格落实疫情防控措施的前提下，将进一步做好运输服务保障，优化路网运行服务，做好突发事件应对处理等相关工作。

据介绍，交通运输部已印发《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南》，明确提出春运期间除因疫情防控需要或出现其他必须关停情况外，公路服务区和收费站应保持开通正常运营状态，未经批准不得擅自关闭。

此外，将加强路网运行监测，落实部省会商工作机制，加强对重要运输通道、旅游风景点周边道路等路段的运行监测，确保遇到有关情况及时处置；加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，与公安部、中国气象局等单位加强协调联动，共同做好恶劣天气公路交通突发事件应急处置保通保畅等工作。

“做好风险路段排查和整治等相关工作，指导各地交通运输部门进一步加强农村公路风险排查，完善风险等级较高路段安全防护措施，不断提升农村公路安全水平。”吴春耕说。

强化进出中高风险地区客运管控

近期河北、北京等地出现局部疫情，部分地方采取了相关应对措施。吴春耕说，交通运输部将会同有关部委加强统筹调度和工作指导，采取综合举措，全力做好河北、北京等地交通管控与运输保障工作。

组建交通管控与运输保障专班。会同公安部、民航局等部门和单位组建国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班，24小时运转，通过专班加强指挥调度，强化路网运行监测，全力做好重点人员、医疗物资、重点生产生活物资的运输保障工作。

做好应急物资运输保障。联合公安部、国家邮政局印发紧急明电，指导各相关地区积极做好应急物资和生产生活物资运输保障工作。向全社会公布应急运输保障电话，24小时协调解决应急运输事项。指导河北省交通运输厅会同相关部门在定州市、邯郸市、深州市设立应急物资中转调运站。

强化进出中高风险地区客运管控。指导各地交通运输主管部门特别是中高风险地区交通运输主管部门切实强化疫情防控措施，原则上暂停所有进出中高风险地区所在县级行政区域内的省际、市际客运班车、包车、跨城公交，以及出租汽车、顺风车跨城和城内拼车业务。（新华社记者 魏玉坤）