吉林省全力以赴防控疫情

1月27日，吉林省通化市首批7名新冠肺炎患者治愈，最大年龄79岁，平均年龄61岁；截至28日，长春市已有3个小区有序解除封闭管控，由中风险调整为低风险地区……抗击疫情的好消息陆续传来。

自1月10日发生输入性疫情至1月27日24时，吉林省本次疫情累计报告确诊病例303例，治愈8例。疫情呈现聚集性、感染者年龄偏高等特点，面对严峻形势，吉林省始终把人民放在最高位置，实施一系列精准防控措施，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

1月27日，通化市集中隔离点建设项目工地，隔离方舱全部组装完毕，准备接受专家验收。此项工程于1月21日晚启动后，以每套隔离方舱平均近8分钟的搭建速度迅速施工。

通化市集中隔离点建设是吉林省加速推进疫情防控的缩影。1月10日，黑龙江省望奎县公布出现本土无症状感染者后，吉林省立即启动风险触发机制，基层社区迅速开展排查工作，当晚即发现4名望奎县返（来）吉人员核酸检测阳性。

吉林省落细落实各项防控措施，努力切断疫情传播。目前，所有发现的感染者均是在已管控的密接、次密接人员范围内检出，未出现感染来源不明的社区传播。长春市、通化市、松原市已累计完成核酸检测767.7万人，实现应检尽检，为快速控制疫情和精准防控提供了保障。

1月25日，吉林大学第一医院193人的抗疫救治医疗队整建制接管长春市传染病院。第二天晚上，一名68岁的危重型新冠肺炎病人需要实施ECMO（体外膜肺氧合）救治方案。吉大一院连夜调配ECMO设备给予支援。同时，医疗队快速集结心脏外科、超声科、麻醉科等经验丰富的专家组成一线团队，成功为患者进行治疗。目前，患者生命体征平稳。

截至1月27日，吉林省累计报告病例危重型15例、重型23例。吉林省此次疫情感染者多为中老年人，最大年龄95岁，其中60岁以上占46%。

“此次疫情感染者年龄偏高。”吉林省卫健委医政医管处处长张诚介绍，他们大都有高血压、糖尿病、间质性肺炎等慢性基础性疾病，增加了防控和救治工作难度。

“坚持人民至上、生命至上，坚持科学施治、精准施治，不惜一切代价救治每一名患者，全力以赴保障群众生命安全和身体健康。”吉林省疫情防控调度会一次次强调。

吉林省抓紧抓好医疗救治，选派经验丰富的专家，带着最先进的设备火速投入救治工作。目前，全省共组织吉林大学3家临床医院和多家省（市）级医院、疾控中心共756名专业人员，全力支援通化市开展医疗救治、核酸检测和流行病学调查等工作。

“凌晨3点，我家楼下的‘大白’还在忙。”在通化市民的微信朋友圈里，身穿防护服、配送生活物资的工作人员被居家隔离的市民亲切地称为“大白”。

疫情发生后，通化市人防办干部王怀光也成了一名“大白”，和同事负责江南社区的蔬菜配送工作。“早点送上去，隔离住户能多点安心。”王怀光说，一包装着白菜、土豆、洋葱等的蔬菜包重约20斤。

生活物资配送不及时成为市民反映突出的问题后，通化市迅速组织7000多名机关干部、社区工作人员、志愿者，优先为总计1.2万户重点人群完成配送，对其他家庭采取集中打包、逐户配送的方式，全力满足群众基本生活所需。

“辛苦了，给你们留了灯”“注意安全，春暖花开，我们再见”……配送过程中，王怀光和志愿者们经常在楼梯间里看见居民留下的纸条。

吉林省坚决打通物资供应堵点、难点、痛点，最大限度降低疫情对群众生活影响。1月25日，吉林省多个部门推出支持长春、通化、松原做好疫情防控应急保供工作的若干措施，群策群力，共同强化三市应急保供工作。

为保障节日市场供应，春节两周期间吉林省生活必需品总投放量预计金额达到180亿元左右。去年，吉林省就已建立起由409家企业组成的保供体系，涵盖生产、加工、流通、配送多个环节，保障物资配送的“最后一百米”，确保居民生活基本需求得到满足。

吉林省还重点关注防疫用品和基本民生商品市场价格动态，严厉打击哄抬价格、价格欺诈、不执行价格干预措施、不按规定明码标价等违法行为。截至1月25日，全省已检查商超、农贸市场等各类营业场所3.11万家（次），立案查处价格违法案件11件。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 12 版）