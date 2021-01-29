中国新冠疫苗筑起免疫防线

总体看，中国新冠灭活疫苗的安全性良好，有效性良好，冷链储运条件符合全球大多数国家的国情，产能充足，实现了安全性、有效性、可及性、可负担性的统一，为最终战胜疫情奠定坚实基础

我国疫情的有效防控和科研攻关成果，彰显了中国特色社会主义的制度优势和我国生物科技创新的坚实能力

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。面对大战大考，生物科研工作者认真学习贯彻习近平总书记关于疫苗重要指示批示精神，把维护国家公共卫生安全、人民生命安全和身体健康放在首位，全力以赴加速科研攻关。2020年12月30日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗获得国家药品监督管理局批准附条件上市，成为我国首个上市的新冠疫苗。总体看，中国新冠灭活疫苗的安全性良好，有效性良好，冷链储运条件符合全球大多数国家的国情，产能充足，实现了安全性、有效性、可及性、可负担性的统一，为最终战胜疫情奠定坚实基础。

始终坚持以人民为中心，确保新冠灭活疫苗安全有效。国药集团中国生物新冠疫苗研发严格按照我国药品管理法、疫苗管理法等国家疫苗研发规定和标准程序进行，Ⅲ期临床试验接种人数超过了6万人，接种人群样本量涵盖了125个国籍，覆盖人群及其所属国别量均创全球第一。一方面，疫苗的安全性良好。2021年1月9日，国务院联防联控机制发布会介绍，我国已累计开展了重点人群新冠病毒灭活疫苗接种900多万剂次，证明我国新冠病毒灭活疫苗具有良好的安全性。另一方面，疫苗的有效性良好。国家药监局审评通过的分析数据显示疫苗保护效力为79.34%，高于世界卫生组织50%的指标。在呼吸道疾病疫苗普遍保护率相对较低的情况下，中国新冠疫苗成绩亮眼。

中国疫苗为“中国制造”增光添彩。面对来势汹汹的疫情，国药集团中国生物发挥人才与平台优势，与病毒拼速度，全力打好疫情防控科技战。慎重选择灭活疫苗作为主攻方向，同时布局北京、武汉两家研究所“背对背”研发，确保疫苗安全可靠，为疫苗研发加上“双保险”。一方面，灭活疫苗应对病毒变异能力较强。灭活疫苗是将全病毒进行灭活，制成疫苗，其中抗原成分更加完整，保护性更全面，对来自全球不同地区的毒株均有广谱保护作用。另一方面，灭活疫苗具有数十年上市实践基础，安全有效性得到验证，长期的安全性和有效性有保证。

着眼全球公共卫生产品的定位，中国新冠疫苗具有显著优势。一是规模化生产有保证。国药集团中国生物分别在北京和武汉建成的新冠灭活疫苗高等级生物安全生产车间，经国家有关部门检查和认证后，已投入规模化生产，其中北京生产基地设计年产能为1.2亿剂，目前正在扩建，2021年产能有望达到10亿剂。按照有关部署要求，中国生物还将统筹布局，进一步扩充产能，更好满足需求。二是适应人群更广泛。我国正在对9类重点人群进行新冠疫苗的接种，其中人群年龄范围为18—59岁。国药集团中国生物新冠灭活疫苗说明书标注的年龄段为18岁以上，即已覆盖60岁以上人群。下一步将全面有序地推进高风险人群和普通人群的接种工作，并实施全民免费接种。此外，疫苗的3—17岁年龄段Ⅰ/Ⅱ期临床研究已经全部完成，有望很快实现3岁及以上年龄段全覆盖。

疫情终将被人类战胜。我国疫情的有效防控和科研攻关成果，彰显了中国特色社会主义的制度优势和我国生物科技创新的坚实能力。我们将继续聚焦生命科学领域科研攻关，以生命赴使命、用挚爱护苍生，构筑起守护生命的铜墙铁壁，为实现疫苗作为全球公共产品在发展中国家的可及性和可负担性，为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

（作者为国药集团中国生物董事长、国家“863”计划疫苗项目首席科学家）

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 07 版）