石家庄低风险区恢复正常生产生活

本报石家庄1月28日电 （记者邵玉姿、张腾扬、马晨）根据疫情变化，河北对全省重点地区，按照分区分级、科学精准的原则，落实防控措施。

廊坊固安县病例居住的英国宫5期和其曾去过的西红寺村，继续居家防疫至1月31日；固安县其他区域，解除封闭管控，正在有序恢复正常生产生活，有效管控人员流动和聚集，落实常态化防控措施。廊坊其他县（市、区），在落实常态化防控措施的前提下，已经恢复正常生产生活秩序。邢台南宫市继续执行高风险地区的管控措施。邢台隆尧县继续执行现行的管控措施。邢台其他县（市、区），在落实常态化防控措施的前提下，已经恢复正常生产生活秩序。

石家庄市从29日起，对全市和各县（市、区）进行分区分级管控调整。石家庄市实行区域管控，控制车辆和人员跨市域流动。藁城区、新乐市为高风险区域，执行现行管控措施。正定县、裕华区、高新区、长安区、无极县、新华区、平山县、赵县精准划定防控单元，其中过去14天有新增本土确诊病例的社区、村庄等按照高风险区管理，继续严格执行居家防控；其他无病例社区、村庄等，有序恢复正常生产生活。低风险区实行常态化疫情防控，全面恢复正常生产生活秩序，防止疫情反弹。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 12 版）