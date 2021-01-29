清肺排毒汤作用机制被证实

本报电 近日，上海中医药大学交叉科学研究院张卫东教授团队，通过系统药理学方法研究了清肺排毒汤治疗新冠肺炎的作用机制，研究论文被国际药理学杂志《Phytomedicine》在线发表。本研究发现了清肺排毒汤可以表现出免疫调节、抗感染、抗发炎和多器官保护作用，为清肺排毒汤如何治疗新冠肺炎提供了实验支撑，加深对清肺排毒汤的理解，促进该方剂在抗击新冠肺炎疫情中的更多应用，同时也为以清肺排毒汤为代表的中药方剂的系统性分析提供了有益思路。

（王君平）

清华城市健康指数发布

本报电 日前，清华大学中国新型城镇化研究院、万科公共卫生与健康学院联合发布“清华城市健康指数”。本次研究依托“大健康+大数据”，构建起了一套科学、客观的城市健康度量标尺，主要包括健康服务、健康行为、健康设施、健康环境、健康效用5个评价板块，首次实现我国80个主要城市综合健康水平的评估考核。专家认为，健康城市是一个动态过程，而不是一个最终结果。“清华城市健康指数”将通过持续更新的评估监测，为城市健康发展提供科学决策依据，引导城市建设抓重点、破难题，倡导健康生活方式，树立文明健康生活新风尚。

（魏 平）

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 19 版）