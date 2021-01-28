衡阳市中心医院深入开展脱贫攻坚“暖冬行动”工作

1月24日，衡阳市中心医院党委书记申惠龙、副院长全金龙、尹军一行，深入该院驻村扶贫点耒阳市淝田镇肥美村开展脱贫攻坚“暖冬行动”工作，走访慰问困难群众。

他们查看村部党建“五化”建设情况、听取村支两委、驻村工作队工作情况汇报。申惠龙肯定了肥美村脱贫攻坚所取得的成绩，要求驻村工作队继续巩固提升脱贫攻坚成果，向党和人民交上一份满意答卷。

根据院党委统一安排部署，前期入户摸排工作情况，当天，他们深入段香妹等3户贫困户家中走访慰问,开展消费扶贫活动。在贫困户段香妹家里，申惠龙仔细了解其身体健康、务工情况，查看其住房、生产生活等情况，叮嘱其天气寒冷，注意烤火用电安全和做好新冠肺炎防护措施，送上慰问物资。

据衡阳市中心医院相关负责人介绍，为深入开展脱贫攻坚“暖冬行动”，该院领导还于1月12日、13日分别走访慰问45户困难群众，驻村工作队、村支两委为5户村民申请临时救助。

衡阳市中心医院相关负责人称，近五年来，在各级党委政府和衡阳市中心医院的帮扶下，肥美村投入扶贫资金，支持创办扶贫车间1个，吸收贫困劳动力就业；硬化道路，完善农村改厕、饮水工程，安装太阳能路灯、添置垃圾桶，发展养牛、养鸡产业，帮助贫困户住进易地搬迁新房、房屋修缮。发挥党建扶贫作用，铺好村部水泥坪、完善村部、选优配强村支两委班子；定期开展“六个一”活动和走访慰问送温暖主题党日活动；落实扶贫政策、惠民补贴、社会保障；开展消费扶贫活动，购买贫困群众农产品，增加贫困户收入。接送村民到该院免费健康体检，派出医疗专家深入肥美村开展义诊，免费健康体检、减免住院费用、送医送药，切实减轻群众看病就医负担，真正将扶贫政策落到实处。（ 衡阳市中心医院 郭伟 、 高兴）

衡阳市中心医院党委书记申惠龙一行深入贫困户段香妹家中开展脱贫攻坚“暖冬行动”。

衡阳市中心医院党委书记申惠龙一行深入贫困户刘洪英家中开展脱贫攻坚“暖冬行动”。

衡阳市中心医院党委书记申惠龙一行深入贫困户蒋严彪家中开展脱贫攻坚“暖冬行动”。

(责编：许心怡、崔元苑)