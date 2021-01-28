北京1月27日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院1例

人民网北京1月28日电 据北京市卫健委消息，1月27日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院1例。

当前北京市疫情形势仍严峻复杂，市民朋友非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集，建议在京过春节，减少人员流动,不要前往境外和国内中高风险地区旅行或出差。收到来自境外、国内中高风险地区的邮件、包裹，应先对物品表面进行消毒等处理；处理生鲜食品后或处理熟制食品前，务必彻底清洁双手，洗手前不要触碰口、鼻、眼等部位；处理加工食品时，砧板、菜刀、餐具等器具应生熟分开，使用后的厨房台面及器具应经常清洁并消毒；水果蔬菜等食用前要用流水清洗，制作食品要烧熟煮透；厨房应经常开窗通风，保持清洁，适度消毒。做好个人健康监测，若出现发热、干咳、乏力、嗅觉、味觉减退等症状时，应立即到就近的发热门诊就诊，并主动告知14天内活动史、接触史；就医途中应全程佩戴口罩，与他人保持距离，尽量避免乘坐公共交通工具。