广州火车站实施“三个必查”制度  旅客进站需两次测温

前往广州火车站的旅客注意啦，进站要经过两次测体温。广州火车站设置了3个隔离点，10台自动口罩机。严格实行“口罩必戴、体温必测、健康码必查”制度，若发现发热旅客将送往广州市第一人民医院进一步排查。

2021年春运从1月28日开始至3月8日结束，共计40天。广州火车站作为广州市重要的交通枢纽，一直是社会各界高度关注的重点地区。今年特殊情形下的春运，针对疫情防控有什么特殊举措？27日上午，越秀区举行春运新闻发布会，一一回答市民关切。“与去年相比人流有明显的下降趋势。”越秀区流花管委办副主任叶继明介绍，广州火车站春运40天预计发送旅客252万人。节前高峰期是2月3日至8日，高峰日为2月5日，发送旅客11.5万人。省站预计发送旅客74.80万人次，节前客流高峰日为2月8日，当天预计发送旅客约2.41万人次。

如出现发热旅客，该如何处置？越秀区卫健局四级调研员肖瑄介绍，旅客进火车站要经过安检口和进站口两次测温，严格实施“三必查”制度，严格落实口罩必戴、体温必测、健康码必查。广州火车站设置了3个临时隔离点，规范发热病人处置流程。在火车站西广场旅客咨询中心内设立24小时现场医疗救护点，每班都有一医一护值守，印发《春运期间火车站旅客健康状况异常处理流程图》。测温人员发现发热病人后，指引旅客至临时隔离点，并通知值班医务人员，通过水银体温计复测体温及询问流行病学史后，判断为可疑病例时，安排专车专人转运至广州市第一人民医院发热门诊进一步排查。若发现新冠肺炎确诊病例、核酸检测阳性人员，区卫生健康部门核实后，通过负压救护车转送去广州市第八医人民院隔离治疗。

值得一提的是，在原有便民服务措施基础上，今年进一步增加服务内容。越秀区流花街办事处副主任甘兆荣介绍，火车站西广场设置20座流动公厕，广场每天投入200多名环卫工人，开展24小时巡回保洁。火车站广场临时候车雨棚设置智能便民公益口罩机10台，每人每天可以免费领取一个一次性口罩。设置便民医疗服务点，每天配备内、外科医生及护士，为身体不适的旅客作免费医疗服务，做好疫情防控医疗保障工作。（记者/冯艳丹）