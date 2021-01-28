前景不明 德国不愿奢谈“零新冠”策略

国际战“疫”行动

经过近3个月不断加码的封锁措施之后，德国新冠疫情终于趋缓，单日新增病例从2020年12月底的3万多降到了近日的6千多。一年来，新冠病毒的乒乓效应和一再延长的封锁措施让人们备受煎熬。有人提出了“零新冠”的倡议，呼吁政府通过一次急剧的锁定，彻底消除社区传播以后再重新开放。但是，对于政策制定者而言这一目标显然不切实际。

疫情趋缓又遇变种威胁

1月26日，在全球累计新冠肺炎确诊病例破亿，死亡病例超过216万之时，疲惫的德国仍处于防控态势最紧张阶段。据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所（RKI）统计，德国7天内新增病例8.95万，累计病亡52990例。抗击新冠疫情已近一年，欧洲很多国家无奈地实施了两次大规模封锁，遗憾的是考虑到经济和民生，只能在感染病例尚未清零的情况下匆匆解封，导致各国的疫情一直在持续。

更加令人担忧的是，新冠病毒突变带来的加速传播。分别在英国和南非首次发现的新冠病毒变种B.1.1.7、B1.351已经传到许多欧洲国家。流行病学数据表明，这些变种具有较高的传播性。爱尔兰和葡萄牙是目前受影响最大的国家。最近4周，葡萄牙7天内每10万人的感染率从199升到了840，直线上升超过4倍。随着病例激增，葡萄牙和法国等已经在酝酿实施第3次封锁。

变种病毒的迅速传播同样是德国等国最近再次升级防疫措施的主要原因。1月23日，出现聚集性变种B.1.1.7感染的柏林洪堡医院被紧急隔离。德国著名病毒学家德罗斯滕教授警告说，由于变种B.1.1.7的高传染性，德国如果过早放松目前的管控措施，最坏情况下数周后德国可能每天新增确诊病例超过10万。毋庸置疑，随着变种病毒广泛传播，控制疫情所需的时间要比预想的更长。

疫苗广泛接种仍需时日

近期，多款新冠疫苗获批给了人们很多安慰，正如世卫组织总干事谭德塞所说，新冠病毒出现后的一年内就研发出了安全有效的疫苗，这是了不起的科学成就，也是希望之源。截至1月26日，德国已接种新冠疫苗192万人次。但必须正视的是，疫苗的生产和广泛接种仍需很长时间。短期内德国还面临疫苗供应不足的窘境。面对美英疫苗生产企业延期和减量交付疫苗，拥有强大单一市场和充足资金的欧盟同样一筹莫展。

其次，要想达到所谓的群体免疫力，疫苗接种率必须达到70%。虽然随着疫苗接种人群不断扩大，其抑制病毒传播的作用会逐渐体现。而在自愿接种前提下，实现疫苗接种率达到60%—70%的目标是一项艰巨的任务。据YouGov最新民调显示，愿意接种疫苗的德国人只占67%。德国已经把完成大部分人群接种的目标延至9月底。

再次，疫苗将补充而不是取代业已证明行之有效的公共卫生措施。随着人群免疫力的逐渐提高和新冠病毒的进化选择压力，仍将继续出现新变种，有的可能更具传染性，有的可能会降低疫苗效力。这些变种可能会在疫苗接种还没有达到足够数量时就迅速加剧危机，给完全依赖疫苗的策略带来巨大的不确定性。这也是德国必须采取果断行动遏制新变种传播的原因之一。

抗击疫情终需因地制宜

面对封锁给人们生活带来的巨大影响，专家们提出了“零新冠”的倡议。该倡议源自2020年12月18日，多位欧洲科学家联合发布的《泛欧防御新冠新变种的行动计划》。该计划指出，为了避免国家和地区之间的乒乓效应，所有欧洲国家都必须迅速采取行动。首要目标是将感染减少到零，然后再小心解除相关限制。倡议者向德国，瑞士和奥地利等国政府递交了请愿书，并获得8万多人的支持，其中包括德国著名病毒学家德罗斯滕教授。

倡议者认为，欧洲需要在战略上做出根本性改变：不是控制疫情在可承受范围内流行，而是彻底终结疫情。控制新冠病毒感染的目标不能是100或50，它必须为0。一次急剧封锁，消除社区传播，然后重新开放，其破坏力远低于周期性封锁。这种方法不仅对人们的心理健康造成的损害要小得多，而且对经济的损害也要少得多，例如新西兰。结合筛查和疫苗接种策略，人们必须努力将新冠感染减少到可以再次追踪每一例感染的水平，并且严格控制局部暴发。

对于这一倡议，德国总理默克尔委婉地说，她无法想象这样的策略会被接受。她解释说，德国政府设立的7天内每10万人中少于50个病例的控制线，源自于德国卫生当局的能力。在这样的情况下，卫生当局才能追踪与每个病例相关的密切接触者。但是，去年秋天德国7天内每10万人中的感染数从10增长到50仅仅用了10天，而反过来要从50降到10可能需要封锁数周。抗疫措施在政治上并非易事，必须进行权衡和讨论。

德国医学协会主席克劳斯·莱因哈特则表示，仅因感染率低于50就采取放松措施是不合理的，这一数字无法充分评估感染情况。他认为必须综合考虑3个因素：感染数量继续大大减少；具有高度传染性的新冠变异病毒聚集性暴发得到较好控制；医护人员很大一部分已经接种疫苗。如果这些条件在2月中旬能够具备，可以考虑采取初步的谨慎放松措施。（本报驻德国记者 李山）