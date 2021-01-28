注射单克隆抗体能降低鼻中新冠病毒浓度

科技日报北京1月27日电 （记者刘霞）据美国《科学》杂志网站26日报道，美国再生元公司的初步研究结果表明，向健康人注射该公司研制的用于对抗新冠病毒的单克隆抗体，可以防止这些受试者在接触新冠病毒后出现明显症状。

在当天发布的新闻稿中，再生元公司透露，当给186名与新冠病毒确诊患者同居一室的人注射了两种单克隆抗体混合剂后，没有人出现新冠肺炎症状。

试验仍在进行中，结果还没有在同行评议期刊上发布。尽管如此，该公司表示，对受试者的鼻拭子样本的分析显示，与那些感染了新冠病毒的安慰组相比，注射了抗体的人鼻子中新冠病毒的浓度显著降低。

在治疗新冠肺炎的方法中，抗体一直被寄予厚望。抗体通过与新冠病毒的刺突蛋白结合，阻止病毒感染细胞。

单克隆抗体的显著优势是，它被注射进人体后能立即发挥作用；而人在注射疫苗后需要数周时间才能形成稳定的免疫力。单克隆抗体对接种疫苗后不能产生强烈免疫应答的免疫功能低下的人也有效。伦敦大学国王学院临床医生佩妮·沃德称：“（单克隆抗体）这种方法可以保护接受癌症化疗的患者，控制/预防新冠肺炎疫情暴发，减轻医疗服务机构的压力。”

美国制药商礼来公司1月21日称，他们的抗体药物可以防止养老院和其他长期护理机构的居民及工作人员患上新冠肺炎。与同一家护理机构接受安慰剂的人相比，接受其抗体药物“bamlanivimab”的居民和工作人员患上新冠肺炎的风险要低57%。仅评估养老院居民的话，患病风险能降低高达80%。

美国食品和药品监督管理局已经批准礼来和再生元公司的单克隆抗体的紧急使用授权，将其用于某些人群中作为治疗药物。

尽管如此，《科学》杂志在报道中指出，现在已有几种疫苗可以对抗新冠病毒，单克隆抗体价格昂贵，如何借助抗体来战胜新冠病毒仍存在诸多问题。