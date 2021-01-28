2021年春运今天启动 北京六个火车站加大环境采样频次

今天，为期40天的2021年春运拉开大幕，今年春运，疫情防控成为关键。北京青年报记者昨天从北京市重点站区管委会了解到，春运期间，管委会不仅对其所辖的北京站地区、北京西站地区、北京南站地区、北京北站地区、清河站地区、北京朝阳站六大站区的180个（每站30个）重点点位进行环境采样，而且还要增加检测频次，保证旅客出行安全放心。

北京西站启动最新一次环境采样

昨天10点，北京西站地区启动最新一次环境采样工作，出站系统30个旅客频繁接触点位成为本次环境采样的重点，具体包括西站地铁进站闸机，西站负二层男女卫生间的洗手池、门把手以及洗手液按钮，南广场的扶梯把手，南广场机场巴士的椅子、栏杆，南广场停车场的地面和栏杆等。

北青报记者在北京西站负二层看到，一台地铁自助售票机前，身穿防护服的核酸检测专业机构的工作人员取出棉签，对旅客经常会触碰的屏幕和车票出口进行涂抹，然后把棉签放进专用试管中保存。

检测人员告诉北青报记者，这些点位都是旅客经常接触的，具备典型性。当天下午，检测人员又赶到北京南站继续进行环境采样，南站的点位覆盖了南广场的男女卫生间、南出口的共享单车、北广场出租车调度站的垃圾桶等点位。

北京市重点站区管委会市政环境处副处长潘峰表示，从去年10月开始，管委会委托核酸检测专业机构每个月对北京站地区、北京西站地区、北京南站地区、北京北站地区、清河站地区等五个站区旅客频繁接触的重点点位（每个站30个）进行环境采样，截至1月15日，检测结果均为阴性。随着1月22日北京朝阳站的开站运营，春运期间，六个站区均会进行环境采样，同时也会增加环境采样的频次。

努力确保旅客排队安检不超5分钟

北青报记者昨日还从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京局集团公司）了解到，春运期间，该局将配齐各火车站安检人员，动态调整开启安检设备和通道，提升安检效率，努力确保旅客排队安检时间不超过5分钟。

据介绍，2021年北京局集团公司春运旅客运输预计以中短途客流为主，客流总体平稳。北京局集团公司将认真落实疫情防控措施、科学组织运能运力，确保旅客安全有序出行。春运期间，北京局集团公司共计在管内178个客运站进站通道297个，出站测温通道322个，配备测温门式设备242套，红外测温设备395套，手持测温仪2283个，应急处理箱和专用测温包533个，配备测温人员1515人，设立发热旅客留观点345个，严把站车第一道关口。

北京局集团公司表示，春运期间，该局将持续加强进出站旅客测温、站车消毒通风环境消杀、职工个人防护、发热旅客移交、实名制验证验票，“一米线”管理等防控措施。同时，根据各地政府疫情防控形势，畅通信息渠道，加强重点站区联防联控，及时完善协调地方政府建立高中风险地区名单，严格落实高中风险区域车站车票停售、列车停运等举措。

优化车票改签服务

北青报记者还了解到，为满足旅客车票改签实际需求，铁路部门进一步优化车票改签服务。

国铁集团表示，1月28日起，如果没赶上车，在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下，旅客可通过12306网站（含手机APP和小程序）或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。

文/本报记者 王薇