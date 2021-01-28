多种暖心举措让就地过年更“有年味”

在昨日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》（以下简称《通知》），国家发改委、人力资源和社会保障部等六部门回应称，将采取多种暖心举措，为因疫情防控需要就地过年群众做好服务保障，让就地过年更有温度、“有年味”。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，为了让就地过年群众感受到家的感觉、过一个好年，国家发改委在生活物资和能源供应方面，指导大中城市切实组织好蔬菜、特别是春节期间很多老百姓想吃的速生叶菜、芽苗菜等蔬菜的生产，持续投放中央冻猪肉储备，组织北方大城市有序投放冬春蔬菜储备，视情况及时投放小包装成品粮和成品油。统筹加强北方用气、南方用电调度保障，提升重点地区和电厂存煤。倡导社区、乡村零售网点春节假期每天营业时间不少于8个小时。

同时，将增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量，网络视频App限时免费电影放映等线上服务，保障公共空间开放时间和旅游产品供给等；鼓励低风险地区文艺院团在做好疫情防控的前提下，在空间开阔的场所增加演出频次，并进行线上演播；组织全国网络视听的新媒体设置春节专题频道或者专区，大力开展丰富多彩的全民健身赛事活动；鼓励各地提供优质乡村游、周边游产品，开放公园、体育场等户外活动空间，更好满足就地旅游休闲需求。

人社部就业促进司司长张莹介绍，将指导各地组织多种形式的“送温暖”和集体过年活动，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”，引导企业结合生产需要和劳动者的意愿，合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益；加大失业保险稳岗返还、以工代训等政策的落实力度，指导用人单位稳定劳动关系，不裁员、少裁员。

商务部消费促进司司长朱小良表示，将会同相关部门畅通生活物资运输的“大动脉”和“微循环”；组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费；指导电商平台、物流企业配送不断档，满足无接触、少接触的消费需求。

交通运输部总工程师、公路局局长汪洋介绍，中国邮政及有关快递企业纷纷宣布“春节不打烊”，将从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。

民政部儿童福利司司长郭玉强强调，春节期间将对空巢老人、留守儿童两类特殊困难群体采取针对性帮扶，加强定期探访，及时了解需求，反映情况，提供帮助；各地在疫情防控期间，要优化简化事实无人抚养儿童、孤儿和其他困境儿童认定审核审批程序，对于符合条件的，要做到当月申请、当月审批、当月发放生活保障金。外出务工人员要确定1名符合条件的照护人代为照护留守儿童，因现实困难难以明确的，要向村（居）委会进行报告，村（居）委会要指定具有资格的照护人对留守儿童进行照护，确保留守儿童得到妥善的照顾。（中青报·中青网记者 张曼玉 李晨赫）