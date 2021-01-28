北京发布2021年春节进返京新规

北京市政府新闻发言人徐和建在昨天的疫情防控发布会上通报称，春节前后这段特定时间，充分考虑境内外疫情严峻复杂形势、大人流增加的疫情传播风险，北京分级分类采取相对从严从紧的防控措施，自1月28日至3月15日，国内低风险地区人员进返京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。在京停留不足14天的，以实际在京时间落实健康监测和核酸检测要求。

徐和建介绍，进返京人员健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查。此外，河北省低风险地区进返京人员及环京地区通勤人员按照现行进京政策执行。

根据最新政策，国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京。确需进京的须经当地省级疫情防控部门批准，持72小时内核酸检测阴性证明。低风险地区人员进返京后，旅居地调整为中高风险地区的，按照北京防疫政策落实隔离观察和核酸检测措施。国内其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。未满21天已进京的，补足7天居家或集中隔离、7天健康监测。

“民航、铁路、公路将合理调控进返京交通流量。”人徐和建介绍，人员进返京后，要全面落实健康管理措施，社区（村）和单位、工地、酒店等要对进返京人员建立台账、滚动摸排，核验抵京前7日内核酸检测阴性证明，督促落实14天健康监测和抵京后核酸检测措施。对未持有效核酸证明的，抵京当日先进行一次核酸检测，结果未出前严格控制流动。

徐和建说，各用工单位、高校要合理安排务工人员、学生错峰避峰返京返岗返校。党政机关干部带头在京过节，非必要不出京，确须离京的严格落实“谁审批、谁负责”。市民应自觉做好个人体温、症状等日常健康监测，对拒不配合防疫管理的，将视情承担相应法律责任。

徐和建表示，北京各区和相关部门要组织开展春节走访慰问活动，为节日期间坚守疫情防控、城市管理服务及重大工程项目一线的职工群众发放春节礼包。同时，组织开展“春风行动”，为有临时就业意向的留京人员推荐工作岗位，指导公共就业服务机构提供“共享用工”服务，增加灵活就业岗位供给。全市大型超市、主要商业综合体、菜市场、快递网点正常营业，在做好疫情防控前提下开展各类消费促进活动，向在京过年人员发放消费券。

春节期间，北京各公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、影剧院、体育场所、公园、景区、乡村民宿、实体书店等在落实疫情防控要求的前提下，采取预约、限流、错峰等方式有序开放；有条件的场所、项目适当延长开放时间，提供打折优惠或免费服务，春节期间市属公园免费开放；提前启动2021年度北京惠民文化消费电子券发放工作，向市民群众发放冰雪公益体验券；组织线上文艺展演、旅游资源推介、春节庙会等活动，增加网络、电视、广播等文化体育节目供应。北京联通、电信、移动公司每个在网手机号码可在规定期限内免费领取20G北京本地流量包，供春节期间使用。

徐和建表示，北京鼓励企业根据运营计划和员工意愿出台激励措施，以岗留工、以薪留工，引导员工在京过年；合理安排春节期间生产、错峰放假或调休以及员工技能培训等，为在京过年员工发放节日礼包，安排好集中居住的外地员工业余生活。（中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕）