要把疫情防控放在首位，确保人民群众安全出行，确保重要物资运输畅通

新华社北京1月27日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤27日下午在北京检查春运工作。他强调，党中央、国务院高度重视春运工作，这是一项重要的政治任务和民生工程。当前国内外疫情防控形势依然严峻复杂，要把疫情防控放在春运工作首位，毫不放松抓实抓细各项防控工作，确保疫情不因春运扩散；要加强运输组织和服务保障工作，确保人民群众健康安全平稳有序出行；要畅通交通物流，确保民生商品和重要物资运输供应。

刘鹤先后来到京平高速北务服务区、首都机场、北京朝阳站等地，听取交通运输部、北京市政府及铁路、民航等有关单位春运工作情况汇报，实地检查春运疫情防控、路网保通保畅、便民服务、安全保障等情况，并慰问了奋战在春运第一线的志愿者、公安干警、交通运输行业干部职工。刘鹤指出，今年春运不同以往，受疫情影响，我们出台了倡导就地过年、返乡核酸检测等政策，预计今年春运客运量总体下降，但春运期间人员集中流动与疫情防控任务交织叠加，春运组织保障工作难度加大，各级交通运输部门和运输企业要坚持底线思维，强化责任担当，科学分析研判，加强组织协调，统筹做好春运疫情防控和服务保障工作，切实做到两手抓、两手都要硬。

刘鹤强调，要扎实做好春运疫情防控工作，加强客流分析研判，聚焦客流行前引导和管控，严格执行春运疫情防控标准，强化“人、物、环境同防”，坚持分级分类应对，区分高、中、低风险地区，严格控制各类交通运输工具载客率，认真落实测温留观、消毒通风、应急处置要求，坚决遏制病毒通过交通运输工具传播，有效降低春运疫情扩散风险。要全力做好春运服务保障工作，强化综合运输协同衔接，统筹运力调配，做好生活物资和能源保供，推行便民服务举措，大力推动健康码“一码通行”，加快推广电子客票等“无接触”服务，更好落实便利老年人出行相关措施，积极开展公铁、空铁等联程运输服务，制定安全应急预案，及时处置突发情况，努力为人民群众提供健康安全优质的运输服务保障。