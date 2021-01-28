让就地过年有保障年味足

中办、国办近日印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求合理有序引导群众就地过年。近期，各地也陆续出台鼓励群众就地过年的倡议和相关政策措施。1月27日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家发展改革委等六部门负责人介绍了《通知》有关情况，并回应社会关切。

防控政策不能“层层加码”

当前，境外新冠肺炎疫情持续蔓延，我国聚集性疫情和零星散发病例不断出现，“外防输入、内防反弹”压力进一步增大。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，疫情防控需要每个人参与，当前选择就地过年就是一种重要的参与方式。在国家有倡议、防控有需要、生活有保障的情况下，选择就地过年，是对疫情防控最大的一种支持。

赵辰昕说，就地过年的政策是分级分类的。中高风险地区要严格执行相关规定，低风险地区倡导大家就地过年，非必要不出行，确需出行希望不要前往中高风险地区。各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，甚至有的地方还采取“一刀切”措施，这是坚决不允许的。

国家卫生健康委副主任曾益新表示，各地要结合本地疫情形势和工作实际情况，科学、精准地加强疫情防控，引导返乡人员配合落实当地防控政策，不搞“一刀切”。

加强生活物资和能源保障

“倡导就地过年，对生活物资和能源的供应总量影响非常有限，但会带来区域性需求结构的变化。”赵辰昕表示，发改委将指导大中城市切实组织好蔬菜特别是速生叶菜、芽苗菜等蔬菜生产，畅通生猪和相关产品调运，积极对接外地货源，确保节日市场供应充足，同时也保障好煤电油气供应；引导各地全面梳理和充实重要民生商品储备规模，持续投放中央冻猪肉储备，组织北方大城市有序投放冬春蔬菜储备，视情况及时投放小包装成品粮和成品油；统筹加强北方用气、南方用电调度保障，提升重点地区和电厂存煤。

商务部消费促进司司长朱小良表示，春节期间，商务部将会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万吨到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、商超等生活服务网点春节不打烊；指导电商平台、物流企业配送不断档。

在出行、物流等需求方面，交通运输部总工程师、公路局局长汪洋表示，将通过科学组织调度、加大运力投放、严格控制满载率等措施，严密防范疫情通过城市交通运输传播。同时，指导城市公交、轨道交通、出租汽车企业合理调整运力和运营时间，最大程度地满足就地过年群众的购物、休闲和娱乐等出行需求。

让务工人员安心放心

人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，将通过“四留”举措推动务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。

具体来看，一是送温暖留心，指导各地组织多种形式的“送温暖”和集体过年活动，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”。二是强政策留岗，鼓励引导企业结合生产需要和劳动者的意愿，合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益。三是稳生产留工，强化医用物资生产企业、生活必需品生产企业等重点企业用工调度保障机制，支持开展用工余缺调剂，根据需要开发一批消杀防疫、社区服务等临时性岗位。四是优服务留人，为有需要的求职者提供就业服务，举办多频次、分行业、分工种的专场招聘。

民政部儿童福利司司长郭玉强表示，各地在春节前夕进一步排查了本地空巢老人、留守儿童情况。在此基础上，将加强分类帮扶指导，并做好因突发事件导致监护缺失儿童救助保护工作。