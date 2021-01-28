北京友谊医院：目前已具备日检测1万个样本的检测能力

1月27日下午，北京市召开第222场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。首都医科大学附属北京友谊医院副院长张忠涛介绍，新冠肺炎疫情发生以来，北京友谊医院始终坚持“以患者为中心”，坚决落实市委市政府决策部署，按照医疗救治和防院感组的总体要求，严格执行疫情防控制度，落实“四方责任”“四早”要求，安全有序做好医疗服务工作，确保患者的安全、健康。

一、强化管理，坚持科学精准防控

为有效应对疫情，医院党委专门成立领导小组，制定防控相关制度规范，规范细化患者入院前筛查、病房设置、患者处置等各项医疗流程，并根据疫情变化不断更新，仅门诊流程就更新22版。医院内部成立专项监督检查组，对上级要求落实情况、外包公司管理、院内防疫物资储备等工作实施监管，督促整改问题257件，确保防控责任压紧压实，问题及时整改落实。针对近期顺义区、大兴区局部聚集性疫情和国内部分地区病例增多的情况，医院启动排查机制，对院内工作人员和在院患者进行流行病学史调查，共排查出来自国内中高风险地区的患者46人，全部就地实行单间隔离治疗并加强监测，所在病区全员及物体表面进行核酸检测。按照重点人群应检尽检的要求，医院开展全员核酸检测，重点岗位、重点人群每周检测一次，其他工作人员每月检测一次。目前，医院已进行全员核酸检测4次，包括医务人员、护工、保安等在内共计3万人次，结果均为阴性，努力为患者提供安全、放心的诊疗环境。

二、加强预约，严格做好预检筛查

推行非急诊全面预约和分时段就诊，提供多平台预约挂号、候诊时间精确到半小时，调整门诊号源上下午比例达到0.97:1，减少患者在院等候时间，加强“一米线”管理，最大限度减少患者在院内的聚集，降低疾病传播风险；加强预检筛查，在门诊楼门口设立一级筛查岗，完成测温、安检及流行病学史询问；在各诊区入口设立二级筛查岗，患者扫描北京友谊医院筛查小程序的二维码并再次测温；诊室内设立三级筛查，门诊医生严格执行先流调、后诊疗，三级预检筛查中，如果遇到发热等症状或有流行病学史的高风险患者，会由专人引导至发热门诊，确保不漏诊、不误诊。

三、深入挖潜，救治急危重症患者

为确保急危重症患者的诊疗安全，医院优化服务流程，创新工作模式，实现对急诊急救患者诊疗全过程安全集成管理，医院开通了19条急诊急救绿色通道。在急诊诊疗区域设置应急隔离房间，建立急危重症监护抢救过渡病区，用于急危重症患者等待核酸检测结果期间的诊疗。通过发挥三级综合医院急诊急救的综合优势和特色，提供“一站式”服务，2020年，全院急诊抢救量上升了12.3%。为确保近500位透析患者治疗不中断，并克服来自不同社区且在密闭空间内接受治疗，降低交叉感染的风险，北京友谊医院采取了动态更新流行病学筛查，遇有发热或相关症状及时转出至发热门诊，安排夜班透析和专用通道时空分隔特殊患者，每天严格终末消毒等举措，保障血液透析患者的安全和健康。

四、履职担当，圆满完成重点任务

在做好疫情防控和医疗服务的同时，友谊医院履行市属医院职责，为北京市疫情防控贡献力量。作为全市最早建成新冠肺炎病毒检测临床实验室的医疗机构之一，北京友谊医院核酸检测目前已具备日检测1万个样本的检测能力。从2020年1月至今，医院累计派出核酸采集医护人员1200人次，采集核酸样本8万余人次，累计完成院内核酸检测17.5万人次。全市重点人群疫苗接种任务启动后，北京友谊医院派出疫苗接种和保障人员150人次。在疫情防控期间，医护人员顶烈日、冒严寒、披星戴月，却始终不忘自己的坚守和初心。

（池梦蕊）