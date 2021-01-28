本报北京1月27日电 （记者叶子）中办、国办近日印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》（以下称“《通知》”）。国务院联防联控机制于今天举行新闻发布会，请相关部门负责人介绍《通知》有关情况，并答记者问。

就地过年政策分级分类

对于群众关心的就地过年问题，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，就地过年政策是分级分类的。中高风险地区要严格执行相关规定；低风险地区倡导人们就地过年，非必要不出行，确需出行希望人们不要前往中高风险地区。各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，甚至有的地方还采取“一刀切”措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障和便利。

同时，就地过年的生活有保障。《通知》提出，各地主要负责人要亲自安排部署，加强组织协调，细化完善措施，层层压实责任，统筹做好春节期间的保供稳价、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等各项服务保障工作，及时解决人民群众遇到的问题和困难，让大家能够放心、安心地留在当地过年。

对于务工人员就地过年，人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，人社部将指导各地组织多种形式的“送温暖”和集体过年活动，鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”；鼓励引导企业结合生产需要和劳动者的意愿，合理安排生产、错峰放假或调休。

“四级”划定春运出行要求

关于春节出行，国家卫生健康委副主任曾益新讲解了不同风险等级地区的人员流动要求。第一级是高风险地区的人员或者近14天内有高风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。第二级是原则上中风险地区的人员或者近14天内有中风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。第三级是低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果。第四级是低风险地区的其他人员要持健康码“绿码”进行有序流动。

千方百计保障春节市场供应

为满足选择就地过年民众在春节期间的消费需求，商务部消费促进司司长朱小良表示，商务部将多措并举、千方百计保障春节市场供应。

一是强化货源组织投放，让老百姓安心过年。春节期间，商务部会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。

二是畅通运输采购渠道，让老百姓舒心购物。商务部将组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费。

三是跟踪发布市场信息，让老百姓放心消费。商务部每天对分布在全国各地的185家大型农产品批发市场的交易量与批发价格进行动态监测，启动36个大中城市春节期间市场供求状况日报制度，及时发现并处置市场波动等异常情况。

四是强化配套活动服务，让老百姓暖心过节。举办全国网上年货节，联动线上线下开展年味浓郁、丰富多彩的促销活动；鼓励各地方、各企业为困难群众、弱势群体以及就地过年的民众，推出年货礼包、留岗红包等多种多样的“送温暖”活动。