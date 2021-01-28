中办、国办近日印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，提倡春节假期非必要不流动。针对因疫情防控需要就地过年群众增加的新情况，抓紧做好各项服务保障工作。

如何做好就地过年服务保障？国务院联防联控机制27日举行的新闻发布会上，6部门有关负责人作出回应。

提倡春节假期非必要不流动

春节临近，外出、返乡人员增多，聚集性活动频繁，疫情传播风险进一步升高，疫情防控形势严峻复杂。

“提倡春节假期非必要不流动，并做好广大群众就地过年的服务保障，对于减少节日期间疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，让人民群众度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节，具有非常重要的意义。”国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕说。

国家卫生健康委副主任曾益新介绍了不同风险等级地区的人员流动要求——

高风险地区人员或者近14天内有高风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。原则上中风险地区的人员或者近14天内有中风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果。低风险地区的其他人员要持健康码“绿码”进行有序流动。

赵辰昕强调，就地过年的政策是分级分类的。“各地方在政策执行时，不能擅自‘加码’，更不能‘层层加码’，甚至有的地方还采取‘一刀切’措施。不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。”

做好就地过年服务保障

为保证人民群众春节期间基本生活需要得到较好满足，赵辰昕说，要统筹抓好生产供应，指导大中城市切实组织好蔬菜特别是速生叶菜、芽苗菜等蔬菜生产，畅通生猪和相关产品调运，确保节日市场供应充足，保障好煤电油气供应。

他强调，要加强储备精准调节，引导各地全面梳理和充实重要民生商品储备规模，持续投放中央冻猪肉储备，组织北方大城市有序投放冬春蔬菜储备。要畅通运输和配送网络，疏通运输堵点，确保网络购物配送正常。要确保销售渠道正常，引导各类农副产品批发市场、农贸市场、超市卖场和生鲜电商等生活必需品供应企业，做好春节期间货源组织，倡导社区、乡村零售网点春节假期每天营业时间不少于8个小时。同时要强化民生兜底保障。

商务部消费促进司司长朱小良表示，针对近期重点防疫保供地区，组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备。商务部还举办了全国网上年货节，联动线上线下开展年味浓郁、丰富多彩的促销活动；鼓励各地方和企业为困难群众、弱势群体以及就地过年的民众，推出年货礼包、留岗红包等“送温暖”活动，增强疫情期间老百姓过年的获得感、幸福感。

为更好满足就地过年群众的精神文化需要，赵辰昕说，增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量、网络视频APP限时免费电影放映等线上服务，在做好疫情防控和限量、预约、错峰前提下，保障公共空间开放时间和旅游产品供给。

让务工人员安心就地过年

“务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。”人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹说。

她说，要送温暖“留心”，指导各地组织多种形式的“送温暖”和集体过年活动，力争以暖心举措让务工人员安心过年；要强政策留岗，鼓励引导企业结合生产需要和劳动者意愿，合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益；要稳生产留工，根据需要开发一批消杀防疫、社区服务等临时性岗位，力争让有意愿的务工人员在就业地为抗疫保供作出贡献；要优服务留人，为有需要的求职者提供职业指导和岗位推介，为符合条件的失业人员及时兑现失业保险待遇、临时生活补助。

提倡就地过年，一些空巢老人、留守儿童会因此无法和家人团聚。民政部儿童福利司司长郭玉强强调，要加强排查，指导村（居）委会加强空巢老人、留守儿童的定期探访；落实救助保障政策，为受疫情影响的困难老年人提供包括生活照料在内的各种服务，优化简化事实无人抚养儿童、孤儿和其他困境儿童认定审核审批程序；强化家庭监护指导，确保留守儿童得到妥善照顾，做好因突发事件导致监护缺失儿童救助保护工作。

最大程度满足就地过年出行需求

交通运输部总工程师、公路局局长汪洋表示，将指导城市客运企业通过科学组织调度、加大运力投放、严格控制满载率等措施，严密防范疫情通过城市交通运输传播；指导城市公交、轨道交通、出租汽车企业合理调整运力和运营时间，最大程度满足就地过年群众的购物、休闲和娱乐等出行需求。此外，指导主要平台公司完善方便老年人使用的“一键叫车”功能，切实为老年人出行增添便利。

据介绍，在保障应急物资运输方面，已简化应急运输车辆通行证办理流程，在有条件的收费站要求设置应急通行绿色通道，对持有通行证的车辆保障优先快速通过，保障重点应急物资高效、安全抵达。

汪洋说，春节临近，邮政管理部门和寄递企业全力以赴做好就地过年服务保障。中国邮政及有关快递企业纷纷宣布“春节不打烊”，从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。

（记者安蓓、姜琳、魏玉坤、彭韵佳、王雨萧、王琳琳）