北京市老龄工作委员会2021年第一次全体会议召开

2021年1月25日，北京市老龄工作委员会召开2021年第一次全会。会议的主要任务是，总结2020年北京市老龄工作，以及研究北京市“十四五”时期老龄事业发展规划，部署安排2021年的老龄工作重点任务。会议由北京市政协副主席、北京市老龄委副主任、北京市卫生健康委主任于鲁明主持。

会议指出，“十三五”期间，北京市老龄委主动适应新时代老龄工作新要求，推动老龄事业实现全方位突破性发展，老龄事业政策创制更加完备，老年社会保障水平显著提升，养老服务体系日趋完善，老年健康服务体系初见成效，老年宜居环境建设有序推进，养老孝老敬老社会氛围更加浓厚，老龄事业老龄产业全面协调发展，及时科学综合应对人口老龄化在全社会形成广泛共识。

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，北京市老龄委时刻关注全市老年群体在疫情期间的安危冷暖，积极谋划落实好老年群体防控的相关措施，保障了全市370多万老年人的身体健康和生命安全，实现了首都老龄工作在疫情防控期间的有序推进、行稳致远。

2021年是“十四五”规划开局之年，关于做好2021年工作会议指出，一是紧扣国情市情，进一步提高对老龄工作重要性的认识；二是突出精准实效，全力做好老年群体新冠肺炎疫情防控；三是瞄准服务需求，扎实推进老年健康服务体系建设；四是着力提质增效，进一步健全养老服务体系；五是聚焦宜居环境，大力推进老年友好型社会建设；六是引导科技向善，着力破解老年人“数字鸿沟”；七是优化资源配置，大力发展老龄产业。

此外，会议审议了《北京市“十四五”时期老龄事业发展规划（审议稿）》和《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023年）（审议稿）》。“十四五”时期，北京市将推进以下九方面重点工作：完善社会养老保障体系，促进养老服务高质量发展，构建老年健康服务体系，鼓励老年人参与社会发展，加强老龄人才队伍建设，着力推进老龄产业，推进老年友好型社会建设，强化积极应对人口老龄化的科技支撑，推动京津冀老龄事业协同发展。

针对当前在公共服务、交通出行、智能应用等领域存在对老年人不够友好的现象，北京市老龄办牵头起草了《北京市推进老年友好型社会建设行动方案（2021-2023年）》（简称“友好九条”）。“友好九条”致力于为老年人的生活服务、健康服务、居家生活、社区环境、交通出行、社会参与、人文环境、智能应用、家庭关系等九方面提供友好便利的服务。

会议听取了北京市教委关于老年教育及老年大学建设工作开展情况汇报和海淀区2020年老龄工作开展情况汇报，通报了北京市荣获2020年全国“敬老文明号”称号、“敬老爱老助老模范人物”称号、“孝顺榜样”称号的集体和个人。

会议最后，北京市副市长、老龄委主任卢彦作了总结讲话。卢彦从提高对积极应对人口老龄化国家战略的认识、积极谋划“十四五”首都老龄事业发展蓝图、加强市老龄委统筹协调职能、加大老龄事业资金保障力度、切实解决老年人运用智能技术困难、积极发挥老年人作用、破解老龄事业发展瓶颈等方面提出了工作要求。