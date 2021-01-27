国家卫健委：会同相关部门对冬春季农村防疫作出符合实际的工作安排

人民网北京1月27日电 27日，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任曾益新表示，为了加强农村地区的防控工作，国家卫生健康委会同相关部门专门对冬春季节农村地区的疫情防控提出要求，从“早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障”等方面作出了符合农村实际、可操作的工作安排。

曾益新介绍，从近期的聚集性疫情来看，农村地区确实存在防控意识不强、防控物资不足、技术条件比较差的问题，有一些地方还发生了由于聚集性活动所造成的超级传播现象。

为此，曾益新强调，一是防控措施更加精准、更加科学。针对不同风险等级地区的人员流动，提出针对性的防控要求：高风险地区的人员或者近14天内有高风险地区旅居史的人员，春运期间不流动；原则上中风险地区的人员或者近14天内有中风险地区旅居史的人员，春运期间不流动；低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果，低风险地区的其他人员要持健康码“绿码”进行有序流动。

二是落实“四防”责任。各地要激活疫情应急指挥体系，建立健全工作专班，严格执行疫情的“日报告”和“零报告”制度，并做好核酸检测、人员隔离、医疗救治等方面的充分准备。尤其是农村地区，要加强对基层医务人员包括乡村医生在新冠肺炎知识方面的培训，在他们日常接诊过程中，能够及时发现一些可疑症状，并且提供正确的建议，采取一些必要的措施，真正做到第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置。

三是快速启动应急处置。一旦发生疫情，当地联防联控机制应立即启动应急响应机制，迅速开展流行病学调查，尽快锁定传染源，确定密切接触者，实施局部区域管控、重点人员核酸检测、患者医疗救治等措施，尽快控制疫情的传播。

曾益新表示，在这样一个关键的时间段里，各地各单位不能存有侥幸心理，一定要按照国务院联防联控机制所提出的要求，细化和实化各项工作方案和应急预案，并开展疫情防控的应急演练，确保应对疫情的各项准备工作能够落实到位。