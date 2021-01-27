国家卫健委：科学、精准加强各地疫情防控 提供人性化暖心保障服务

人民网北京1月27日 （董童）27日，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任曾益新表示，当前疫情防控形势严峻而复杂，为减少疫情传播风险，根据《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》要求，今年春节假期疫情高风险地区的群众均应该就地过年；中风险地区的群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准；低风险地区群众非必要不出行，引导群众就地过年。对确需出行的人员，根据风险等级提出了针对性的防控要求，就是不要“一刀切”。要求各地结合本地的疫情形势和工作实际情况，科学、精准的加强各地疫情防控，引导返乡人员配合落实当地的防控政策。

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌补充到，各个地方要结合本地实际情况、防控工作需要，制定自己本地的实施细则。像浙江省根据农村地区情况，把农村地区按照红、黄、蓝三个颜色区分，结合不同地方的回乡人员数量和他们分别是从哪里回来的，进行颜色上的区分，在春节期间还要进行一些动态的调整。再比如贵州省，对返乡的农村户籍人员进行引导和补贴政策，千方百计降低核酸检测费用。回到贵州过年的人，他们个人支付30元，政府补贴50元，大大提高了返乡人员配合政府进行疫情防控的程度。

王斌还表示，实际上，我们一直在倡导，不允许也绝不希望各个地方对国家政策进行简单化、“一刀切”式的处理，还是要按照科学、精准的原则做好疫情防控。同时也希望这些地方政府的服务部门，要提供便利、人性化、暖心的保障服务，共同为广大人民群众过好一个平安、健康的春节而努力。