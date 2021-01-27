国家卫健委：疫情防控出现新变化 推动落实四方面工作应对挑战

人民网北京1月27日 （记者崔元苑）27日，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。会上，国家卫生健康委副主任曾益新分析表示，从去年12月份以来，我国一些地方相继出现了新冠肺炎聚集性疫情，而且有的地方在同一个省份或者城市同时出现多条传播链，出现了家庭、社区聚集病例。总的来看，当前疫情防控工作确实出现了一些新的变化。具体表现在：

一是疫情大多发生在天气寒冷的北方地区。天气寒冷、温度低，病毒的存活时间长。另外，这些疫情比较集中在农村地区，农村地区的防控工作相对薄弱一些，容易造成疫情较为广泛的传播。

二是境外输入病例数量明显增加。今年1月份，日均输入病例数是去年11月份的接近2倍，所以，外防输入的压力持续存在。

三是春节即将临近，人流物流将会增加，聚餐、集会等聚集性活动也将增加，这都将增加疫情传播的风险。所以，预计在今年春节过后，气温明显回升之前，境外疫情通过入境人员物品输入并引起局部传播的风险依然很高，疫情防控形势还是复杂严峻的。

曾益新介绍，为了有效应对当前疫情防控工作中的新挑战，同时配合相关部门做好春运期间疫情防控和群众就地过年的保障等工作，将从以下几个方面推动工作的落实：

一是持续补齐农村疫情防控工作的短板和弱项。在敦促各地严格落实《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中关于检测、流调、隔离、转运、治疗、信息发布等各项措施的基础上，进一步明确不同风险等级地区人员的出行要求。针对春运期间返乡人员核酸检测需求量增加的情况，指导各地提升核酸检测能力，积极探索降低核酸检测成本，提高核酸检测的时效性、增加核酸检测的便利性这方面做一些安排。

“截至目前，全国新冠病毒核酸检测能力已经超过了1500万份/天，这是指单管（一个人一份），如果实行五个人一管或十个人一管混检的话，核酸检测能力应该会进一步提高，这将为防控工作提供有力的保障。”曾益新称。

二是进一步规范聚集性疫情的处置工作。全面梳理了新疆喀什、河北石家庄、黑龙江绥化等地的疫情应对工作中暴露出的一些情况和处置经验，对聚集性疫情处置全流程进行了细化、实化和硬化，要求发生疫情后各级地方政府要及时激活应急指挥体系，迅速组织专业化流行病学调查和溯源工作。

“这项工作特别重要，一旦发生疫情，我们要尽快把源头找到，弄清疫情是怎么样发生的，才能更好地、有针对性地采取措施管控好疫情。要及时、科学、精准划定和调整中高风险区域，分区分级实施社区和个人隔离管控以及核酸检测等措施，争取疫情防控的主动权掌握在我们手里。”曾益新强调。

三是持续做好外防输入工作。首先，要进一步加强入境人员从机场到隔离场所，再到社区的全链条规范管理，要求各地准备好足够的隔离房间，全面加强隔离场所的管理、规范服务保障工作，避免交叉感染。其次，要求严格落实进口冷链食品和进口物品等行业和单位的责任，相关重点从业人员要严格做好个人防护，为重点人员优先接种新冠疫苗，这项工作正在进行之中。

四是继续加强健康科普。近期围绕冬春季疫情防控、个人防护等内容开展了多种形式的健康科普活动，广泛普及科学防护知识，倡导群众养成戴口罩、勤洗手、保持社交距离的良好生活习惯，注重个人卫生、注重环境卫生，保持良好的通风状态，增强个人防护意识，提高自我防护能力。

“这方面是特别重要的，因为这些工作人人可以去做，人人能够做好，而且这些措施都是切实管用的，只要大家都做好了，就为我们的疫情防控提供了基本保证。”曾益新指出。