预防新冠肺炎，打疫苗最主动有效

随着各地开始有序接种新冠肺炎疫苗，我国新冠肺炎疫苗安全性如何？接种疫苗能保护多长时间？老人小孩何时才能预约接种？接种了疫苗还会不会感染新冠病毒……国家卫生健康委疾控局监察专员王斌在1月20日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，截至目前，中国新冠肺炎疫苗接种量已超过1500万人次，随着接种工作的不断推进，接种人群会逐渐扩大到儿童、老年人等一般人群中去。

中国新冠灭活疫苗有效性、安全性高，每剂疫苗都有其“电子身份证”

据了解，自2020年12月15日新冠肺炎疫苗重点人群接种开始以来，我国自主研发的新冠病毒灭活疫苗已成为全球接种人次最多的疫苗，到目前为止未出现严重不良反应。目前，中国新冠疫苗正在巴西、阿联酋、土耳其、印尼等多个国家获得紧急使用许可，土耳其总统埃尔多安、印尼总统佐科、塞舌尔总统拉姆卡拉旺等部分国家政要还带头接种中国疫苗。据悉，中国疫苗目前已获得全世界16个国家和地区的近5亿剂订单量。

北京生物制品研究所在其官网发布的新冠病毒灭活疫苗三期试验数据显示：国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗完成免疫程序两针接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，中和抗体阳转率为99.52%，疫苗针对由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保护效力为79.34%。这一数据远高于世界卫生组织提出的不低于50%的标准，该疫苗完全能够满足疫情防控要求。

国家药监局副局长陈时飞介绍，国家药监局与省级药品监管部门共同强化新冠肺炎疫苗质量监管，对每一批疫苗实行严格的资料审核和实验室检验。国家药监局会同国家卫健委建设了疫苗信息化追溯体系，对于已上市疫苗实现了全程追溯管理，每一剂疫苗都有一个全程追溯疫苗流向的“电子身份证”，疫苗到什么地方、被什么人接种等都会被记录在案。

“中国是全球第一个颁布疫苗管理法的，明确对疫苗实行最严格的管理，从生产到流通，从原辅材料到最终产品，全过程无死角进行质量监管，每一批疫苗都要经过企业和国家药监部门的双重检定。”中国疫苗行业协会会长封多佳说，中国正在使用的新冠肺炎疫苗属灭活疫苗，该类疫苗工艺在全球已经用了几十年、有几十亿人在使用，是一种久经考验、令人放心的疫苗，广大接种者对中国疫苗要有充分信心。

新冠疫苗重点接种人群平安过“满月”，建立免疫屏障还需85%人群接种疫苗

“没有感到不适，一切正常。”北京市海淀区的王先生两周前接种了第一剂新冠肺炎疫苗。他告诉记者，接种后针口处甚至没感到任何异样。1月25日，王先生接种了第二针剂的疫苗。王先生称自己所在的科研单位中，已有近40%员工接种了新冠肺炎疫苗，没听说谁有不良反应。

自去年12月15日至今，中国开展新冠肺炎疫苗重点人群接种工作已过“满月”。国药集团中国生物董事长杨晓明表示，新冠肺炎疫苗从去年7月开始紧急使用的观察数据来看，灭活疫苗安全性非常好。常见的不良反应有注射局部的疼痛，全身有轻度发烧或疲惫的情况，总体在预期可控范围内。

封多佳认为，对新冠病毒进行主动预防，接种疫苗是目前唯一有效的方法，将来或许能研制出治疗新冠肺炎的特效药物，但这仍需要时间。“我们现在的建议是，如果有机会接种疫苗且无禁忌证，要应接尽接，赶紧接种，不要再犹豫，不必担心疫苗会有什么其他问题。” 他表示，接种疫苗产生副作用的概率非常小，即便有一点不良反应，与患病的痛苦相比也不算什么。

世卫组织疫苗研发委员会顾问、中国疾控中心研究员邵一鸣表示，中国批准的首个新冠肺炎疫苗，其保护率接近80%。若要建立66%的群体免疫屏障，就需要大概85%的人群接种疫苗。封多佳说，理论上需要有70%至85%左右的人群接种疫苗，才可能建立较稳固的群体免疫屏障。以此来算，中国要接种的人数范围约在9~12亿人。实际真正要覆盖多少人群，还要视疫情变化及防护措施效能等各种情况，进行一些动态调整。他强调：“新冠肺炎疫苗‘应接尽接’是对自己和家人的健康负责，更是阻断新冠病毒的有效方式。人人都投入其中，才能够尽快在人群中建立免疫屏障。”

3~17岁人群有望在3月获得疫苗接种，接种后大家仍需做好日常防护

据了解，中国新冠肺炎疫苗接种按照“三步走”策略实施。第一步是对感染风险较高的重点人群进行接种，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控的工作人员，以及前往中高风险国家或地区工作、学习的人员。第二步是对高危人群的接种，即感染新冠病毒后易导致重症甚至病亡的人群。第三步才是普通人群接种。

杨晓明介绍，国药集团的新冠病毒灭活疫苗对所有年龄段都进行了观察并做了人群的临床试验数据，3~17岁属于青少年组，18~59岁是青壮年组，60岁以上是一组，全部年龄段都能够接种。目前之所以限制在18到59岁这个年龄段，是因为青壮年组入组最早，数据最完整，是首先推荐接种的人群。3~17岁年龄段正在申报，预计3月份前可以扩大到这个年龄段。

谈及国产疫苗的保护有效时间，封多佳指出，这需要通过长期持续临床观测才能得知。中国研发的新冠病毒灭活疫苗从最早开始临床试验至今，持续观察已有十个月，显示保护性抗体水平仍能维持较高水平，该结果已超过世卫组织的指导意见期限（不低于半年）。相关研究还在持续，前景比较乐观。

目前根据动物试验、阶段性研究结果及既往相似技术平台疫苗等情况，综合来看，新冠肺炎疫苗免疫的持久性和保护效果，较大可能维持1~3年，至于准确的维持时间还未可知，因为对新冠肺炎疫苗保护作用的持续性观察还在进行当中。对于网上流传的“抗体在体内3至6个月就会消失”的说法，专家表示，中国生物最早的180名受试者，接种后5个多月仍然处于抗体峰值的稳定期没有下降，所以这种说法不攻自破。但专家同时强调，终身免疫的可能性也不大。

中国近期多个城市都发现了由境外输入的变异新冠病毒，不少人产生了疑问：现有的新冠疫苗还能预防吗？封多佳表示，根据国内外有关机构的研究报告，对新冠病毒变异毒株的测序分析显示，出现的变异不影响现在研制疫苗的保护效果。中国用前期研发疫苗产生的抗体，对不同来源的毒株进行中和实验，免疫效果没有出现改变。

但封多佳也提醒，到目前为止，任何疫苗的保护效果都不能达到100%，也就是说少数人接种后仍可能不产生保护力或会被病毒感染犯病。目前还未找到针对新冠病毒特别有效的医治药物，预防新冠肺炎，不能把宝全押在疫苗上，做好日常防护仍是最重要的。

所以，我们仍需牢记新冠肺炎防护“五还要”：口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要勤洗、窗户还要常开。