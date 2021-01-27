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1月26日吉林省新增确诊病例14例、无症状感染者18例

2021年01月27日09:13 来源：人民网-吉林频道

　　1月26日0-24时，全省新增确诊病例14例（长春市12例，通化市2例），其中2例（长春市1例，通化市1例）是由无症状感染者转为确诊病例，11例（长春市10例，通化市1例）是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现，1例（长春市1例）是通过对“应检尽检”人员开展主动检测筛查发现；新增无症状感染者18例（长春市1例，通化市17例），其中8例（长春市1例，通化市7例）是通过对隔离医学观察人员开展主动检测筛查发现，10例（通化市10例）是通过全员核酸检测主动筛查发现。

　　截至1月26日24时，本次疫情全省累计报告确诊病例294例，治愈出院1例（长春市1例），病亡1例（通化市1例）；在院治疗292例（长春市84例，通化市204例，松原市4例），其中，危重型18例，重型25例，普通型168例，轻型81例；现有无症状感染者83例（长春市9例，通化市74例）。

　　目前，以上确诊病例均已转运至定点医疗机构隔离治疗，以上无症状感染者均已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者均已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行了终末消毒。

　　提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要“不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离”，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）

(责编：许晓华、许心怡)


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