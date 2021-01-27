北京1月26日新增4例本地确诊病例、1例无症状感染者

人民网北京1月27日电 据北京市卫健委消息，1月26日0时至24时，北京新增4例本地确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院4例。

病例1，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月19日开始居家隔离医学观察，1月24日出现鼻塞、咳嗽等症状，1月25日核酸检测结果为阳性；1月26日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日开始居家隔离医学观察，为1月25日确诊病例的密切接触者，当日出现发热、咽痛等症状，转至区属医疗机构，核酸检测结果为阳性；1月26日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例3，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日开始居家隔离医学观察，为1月22日确诊病例的密切接触者，1月25日出现发热、鼻塞等症状，核酸检测结果为阳性；1月26日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例4，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月21日进行集中隔离医学观察，1月23日出现发热、咽痛等症状，转至区属医疗机构；1月26日核酸检测结果为阳性，转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

当前疫情防控仍处于关键阶段，各单位要严格落实疫情防控主体责任，加强社会面防控，做好健康监测，聚焦重点地区，加大筛查力度。市民朋友要理解、配合和支持医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员的工作，自觉做到不扎堆、不聚集、不串门、不出京；要做好个人防护，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、“一米线”等良好卫生习惯。