“五朵金花”构筑社区防疫堡垒

在社区疫情防控最前沿，涌现出许许多多基层战“疫”人。新华区北苑街道疫情防控一线，活跃着从70后到00后的“五朵金花”，其中有街道干部、“小巷总理”、物业退休人员、大学生志愿者等，她们巾帼不让须眉，用实际行动筑起社区疫情防控的坚固堡垒。

■张晓

从1月2日接到有关新冠疫情的紧急会议通知开始，新华区北苑街道党工委书记张晓整个人都紧绷了起来，也做好了打一场硬仗的准备，第一时间连夜召开班子会，成立疫情防控领导小组，研究部署防控工作。从这天深夜起，张晓就没了昼夜之分，吃住都在单位。

北苑街道位于石家庄市二环内西北部，有老旧小区82个，特点是散杂楼院多，居民数量多，人口流动量大，疫情防控的任务异常艰巨。作为街道负责人，张晓不仅要严把防控关，还要解决居民生活需求，在第一次核酸检测的最后一天，张晓召开班子会组建了“物资保障队”，为居民生活物资提供保障。

近一段时间，她累了就在办公室稍微休息一下，然后继续投入到紧张又繁忙的工作当中。这些天，吃饭也无定时，常常下午两点钟才吃第一顿饭，这一顿饭就是方便面。

在第二次核酸检测结束后，她抽空在小区门口看了一眼她十几天没有见到的儿子，只是看看对方说说话，因担心自己从核酸检测采样点过来，没有彻底消毒而不敢抱一下儿子。“儿子，你有多想妈妈，就多用力地抱抱自己，就当抱妈妈了！”

张晓 与儿子隔空抱抱

■刘海杰

刘海杰是北苑街道钟南路社区副书记，也是一名大学生社工。由于她家住鹿泉区，第一次全员核酸检测那天一大早，她就把4岁的儿子交给了公婆照顾，简单收拾了洗漱用品，不到6点就出发赶往单位，从那一刻起，她白天在居委会工作，晚上就借住在小区同事家。

1月6日，第一轮核酸检测首日，由于工作人员数量严重不足，为了让检测现场居民少聚集、有序检测，刘海杰扯着嗓子维持秩序，这一天下来检测点检测了1200余人，刘海杰就扯着嗓子喊了1200多个名字，喊得嗓子都哑了。

1月7日一大早，刘海杰接到钟南路社区党总支书记樊红兵的电话，社区书记和副主任二人因去过的酒店存在确诊病例而被要求居家隔离，接下来的社区检测任务以及其他工作的统筹安排，就都落在了刘海杰身上。

小区值守安排、物资供应的协调、营业店铺的管理、居民生活需求的解决、特殊工作岗位人员出入证件的办理……这一系列问题，刘海杰都要逐一安排处理，微信、电话不停歇，时常要忙到凌晨一两点。

“我们所辖各个楼院都组建了微信群，我们想法设法为居民排忧解难！这一段时间，特别感谢辖区每一位志愿者，跑前跑后分担了我们社区大量的工作。”采访时，刘海杰对社区志愿者充满感激。

刘海杰 90后防疫挑大梁

■付丽娜

80后付丽娜是西三庄街社区居委会的一名工作人员。自社区开展防控工作以来，她和社区其他工作人员一起奋战在一线，“全员核酸检测，对于我和同事们来说，是一项全新的挑战，我们只能边工作边摸索经验，让检测更快更有效，让居民少等待！”

到了第二次全员核酸检测采样时，由于长时间缺水，她腿上长了火疖子，一走路就疼，可她却坚持穿着防护服为居民扫码录入信息、带领医护人员入户核酸检测采样。社区书记看她走路时叉着腿让她先休息，她却摆摆手，“放心吧，书记，我没事，能坚持。”说完就又忙去了。

在社区，她是冲锋陷阵的战士，在家里，她是两个孩子的妈妈。疫情发生后，一周多的小女儿不适应没妈妈的日子，出现了上吐下泻的脱水现象，付丽娜跟爱人打电话时手不停地颤抖。同事见状劝她回去看看，她却说：“先让我老公去问医生，我回去也是干着急！社区这儿缺人手，我先忙工作。”

经医生诊治，小女儿无大碍，中午时分，大儿子打来视频电话安慰妈妈：“妈妈，你要保护好自己，我和爸爸会照顾好妹妹，我也会管好自己的。”看着一夜长大的儿子，付丽娜眼泪瞬间滴落。

“疫情结束，我一定更用力地爱他们。”说这话时，付丽娜眼圈又红了。

付丽娜 轻伤不下一线

■张会文

“会文，你腰不行，少弯腰，累了先歇会儿，这儿还有我们呢！”这是钟家庄社区生活物资供应点上志愿者对“会文姐”常说的一句话。“会文姐”只是摆摆手说“没事儿”。

“会文姐”是钟家庄社区的居民，也是英华公司的物业退休职工。疫情发生后，70后的张会文主动报名参加了社区志愿者，协助钟家庄社区核酸检测现场维持秩序，帮助医护人员上门入户检测。这三次核酸检测让她把钟家庄南北区、钟秀花园、英商家园等小区跑了一个遍。

其实，热心肠的她身体并不太好，腰上的老毛病让她干不了重活。忙碌一天回到家，她的腰就疼得用不上一点力气，又是止痛药又是降压药。但是第二天她又准时到社区报到，她又着手统计居民需要的物资，将大包的蔬菜分成各户所需的小包。

“小区就是我家，现在‘家’有困难，我能伸把手就伸把手，大家齐心协力，共度难关。”热心肠的“会文姐”用自己的热心，帮助社区工作人员分担工作压力；用自己的爱心，帮助有困难的居民。她相信，疫情很快就会过去，生活也会恢复正常。

张会文 我的小区我来护

■刘晓灿

“王阿姨，这是您要的菜和药，有啥需要再随时和我说。”“谢谢你晓灿，你这一趟一趟地给我送东西，我都不知道怎么感谢你……”

钟南路社区的王阿姨和老伴是空巢老人，儿女不在身边，由于疫情防控，平时购物的菜店、超市都转为线上销售，这对于不会用手机下单的老两口可犯了难。正当王阿姨想向社区求助时，钟南路社区居委会工作人员带着社区大学生志愿者00后的刘晓灿敲响了王阿姨的门，“这是我们社区志愿者，‘一对一’为您提供帮扶，有需要您就找晓灿。”

刘晓灿放寒假回家后，遇到疫情，全民核酸检测期间，她主动报名当了一名社区志愿者。看到老年人有购物诉求，她又主动提出当跑腿工。刘晓灿提着菜拿着药，一趟一趟地送物资，一层一层地爬楼，把温暖带到了居民身边。

钟南路社区人员介绍，小区里像晓灿这样的志愿者还有很多，刘昊妍、赵鑫淼等都是。（首席记者 杜慧 通讯员 任慈）