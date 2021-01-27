石家庄：全方位加强冷链食品的安全监管

1月26日，石市举行新冠肺炎疫情防控工作第22场新闻发布会，副市长孟祥红通报全市最新疫情和防控重点工作进展。

1月26日0时-12时，全市新增新冠肺炎本土确诊病例4例（全部来自隔离点），其中藁城区2例、平山县2例；全市无新增新冠肺炎无症状感染者。

1月25日12时至26日12时，石家庄市有29例新冠肺炎确诊病例治愈出院。截至1月26日12时，累计新冠肺炎确诊病例治愈出院136例，累计解除集中医学观察91例，累计死亡1例。

截至1月26日12时，全市累计报告新冠肺炎本土确诊病例858例，现有新冠肺炎无症状感染者71例。除已经治愈出院者和解除集中医学观察者在定点康复机构康复外，其余均在定点救治医院集中救治。

冷链食品与群众的生活息息相关，石市全方位加强冷链食品的安全监管，确保这些“入口食品”安全可控。

一是把好冷链食品的入口关和检测关。根据全国多地报告冷链行业出现新冠病毒感染的情况，石市严把冷链食品的入口关和检测关。市、县两级市场监管部门彻底摸排辖区销售、使用冷链食品的食品生产、经营单位，动态掌握冷链食品数量、流向、经销商的信息，实现冷链食品源头可追溯、流向可追踪的目标。冷链货物到达目的地后，由县级卫生健康部门组织检测机构对货物、车辆、人员、环境进行核酸检测。检测采样后，指导食品生产经营单位对食品外包装进行预防性消毒。货物核酸检测结果为阴性后，食品生产经营单位方可开箱使用。目前，石市要求冷链食品必须做到批批有消毒、批批有检测、批批有结果。

二是把好冷链食品的流通关。加强对冷链食品运输环节的管控。按照国务院联防联控机制关于冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南，加强对装卸、生产、加工等一线人员的个人防护，坚持每周进行一次核酸检测，确保流通环节从业人员不被病毒感染。

三是把好冷链食品的销售关。督促销售企业实行上岗员工登记、测温、消毒、查验等防控制度，定期开展核酸检测，实行“绿码”上岗制。要求冷链食品销售单位有专用通道进货、专区存放、专区销售，无报关单、出入境检验检疫证明、核酸检测报告及消毒证明文件、河北冷链二维码的不得销售。对于不落实提前24小时报备、不配合检测消杀、不使用河北冷链物品追溯系统、不分区存储、不亮码销售等销售单位，必须停业整顿，坚决切断疫情传播的途径。（首席记者 李惺）