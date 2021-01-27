部分新冠疫苗接种点为何测到阳性

追问新冠疫苗

近期，有部分省份在新冠疫苗接种单位采集的环境标本中检测到新冠病毒核酸阳性。

显阳，意味着“亮红灯”，提示这里可能有新冠病毒。

那么，这次在疫苗接种场所周围排查时“亮红灯”，是不是说明有病毒死灰复燃？会不会带来感染呢？

为此，中国疾病预防控制中心对样本和疫苗液等做了进一步的研究分析，于1月24日发布了《关于新冠疫苗接种单位环境标本监测相关工作技术建议》（以下简称《建议》），认为阳性原因是疫苗液中的死毒株。

那么问题来了，病毒死了，为啥还能显阳？怎么能证明它真的死透了？

它是怎么死的

要证明病毒死透了，得先弄清楚它是怎么死的。

当下进行接种的新冠疫苗是灭活疫苗。顾名思义是把病毒“杀死了”。

杀病毒并不是用宏观世界里的“刀”和“枪”，而是使用化学办法，让病毒的生命活性分子失活。

例如，β-丙内酯不直接作用于蛋白，却能跑到病毒里面破坏它的核酸，这就好比给病毒喝了砒霜，“肠穿肚烂”而死。

再例如，甲醛能把病毒核酸中含氨基的核苷酸碱基（如A、G、U）破坏掉，也能破坏病毒的外壳蛋白，这就好比给病毒泼硫酸，“身心俱焚”而死。

病毒灭活剂有很多种。国药集团中生生物董事长杨晓明之前在向科技日报记者科普灭活疫苗时曾讲到，单是灭活这一项，中生在研发时就同时推动了四五种不同灭活剂的灭活效果研究。灭活不能不够，如果还有活病毒，会引发感染；但也不能灭“过火”了，如果灭活把病毒表面的抗原都破坏了，疫苗有效性就差。

灭活像是“在豆腐上斩草除根”，既不能碰碎了豆腐，还得把草根除。

对于是否“死透了”、是否还有效等问题，研究人员在研发时做了大量的试验验证工作，摸索出了最优的灭活剂种类以及恰当的灭活时间、温度、剂量等参数后才进行生产。

它确实死透了

在生产之后、疫苗抵达接种单位之前，还需要经过检验，合格的一个基本要求就是验证病毒确实死透了。

我国实行严格的疫苗批签发制度。在2020年12月31日国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，国家药品监督管理局副局长陈时飞表示，对每一批出厂的新冠疫苗，由药品监管部门实行批签发。目前已经授予北京市和湖北省药品监管和检验机构承担新冠疫苗的批签发工作。

也就是说，每一支进入接种流程的疫苗都经过了对其同一批次疫苗的严格的资料审核和实验室检验。

一篇由国家药品监督管理局药品审评中心研究人员撰写的题为《病毒灭活疫苗生产工艺要点》的论文呈现了对病毒灭活检测要求的严苛：需提供病毒灭活验证的详细资料，可采用敏感细胞盲传3代，对每代细胞进行检测，采用最敏感的检测方法来验证无活病毒，方法应该有足够的灵敏度和可重复性，每一个取样点应取双份样品……

总结而言，灭活后的疫苗要做到可重复、双样本的验证，且确保3代无活，有些验证还需要辅助以动物检测等，以从多角度、多层面证明灭活疫苗里的病毒确实死透了。

只要“配对”，就能显阳

那么，既然灭活疫苗里的病毒死透了，为什么对环境样本的核酸检测还“亮红灯”？

核酸检测的原理，可以想象成两条小虫子在两边啃柳树叶，只要这条柳树叶“合口味”，小虫子就会在柳叶两边来回走，每走一次就复制出同柳叶边纹一样的核酸。

“合口味”是关键，只要两条小虫子身上的“凹凸”和柳叶边纹的“凹凸”能配上对，就能发挥引物的作用，引导PCR（聚合酶链式反应），在有特定边纹的核酸序列上扩增出很多同样的序列，进而显阳。

而如果引物找不到“配对”的序列，无法扩增，就显阴性。

在疫苗的灭活过程中，病毒死透了，但核酸的“容貌”有可能并未尽毁。打个不恰当的比方，对死去的人进行面部识别，很可能也会匹配成功。

对此，中国疾控中心在上述《建议》中表示，不建议对接种单位常规进行环境标本采集和核酸检测。如已经开展监测发现阳性，或在疫苗接种场所附近采集的环境样本病毒核酸检测阳性，建议通过病毒全基因组测序的方式，明确核酸是否为疫苗株。换句话说，就是使用更全面的测序方法来进一步验证“亮红灯”是不是真警报。（记者 张佳星）