截至今日15时 北京大兴区第二轮大规模核酸检测已采样近70万人份

人民网北京1月26日电 （记者鲍聪颖）今天下午，北京市召开第221场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，大兴区人民政府副区长韩新星介绍，今日起，大兴区展开第二轮大规模核酸检测，我们通过电视、广播、两微一端向社会发布通知，公开全部采样点位，居民们可根据自己需求，合理选择合适时间、地点进行采样。

同时，严格采样流程，施画一米线、搭建防寒帐篷，细分引导区、等候区、缓冲区、采集区等，进而有效分散采集人员密度，通过社区志愿者引导、医护人员核对信息保障检测工作规范、快速、高效、有序。样本按照“一小时一送检”送往检测机构。

目前，全区除设置310个固定采样点位外，在地铁口、大型商超等人员流量较大的地方，设置了流动采样点，进一步方便群众，提高采样覆盖面。截至15时，已完成采样69.64万人份。

韩新星提示，采样前两小时尽量不进食；前三十分钟不喝水、不吸烟、不嚼口香糖；排队时保持一米以上间距；临检时，减少吞咽，不做清嗓子动作；采样后，立即离开现场。老幼病残孕等特殊人员可通过绿色快捷通道进行采样。