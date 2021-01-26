黑龙江省通报最新疫情情况：现有新冠肺炎确诊病例464例 已治愈出院13例

人民网哈尔滨1月26日电 （杨雪楠）1月26日，黑龙江省政府新闻办举行“黑龙江省应对新冠肺炎疫情防控工作”系列新闻发布会的第67场。省卫生健康委员会二级巡视员刘彦诚通报了该省新冠肺炎疫情情况。

2021年1月25日0-24时，黑龙江省新增确诊病例53例，分布在：绥化海伦市17例、绥化市望奎县15例、哈尔滨市呼兰区12例、哈尔滨市利民开发区5例、哈尔滨市南岗区1例、哈尔滨市道里区1例、哈尔滨市道外区1例、绥化安达市1例。其中的25例是由无症状感染者转为确诊病例的，包括绥化海伦市17例、哈尔滨市呼兰区6例、哈尔滨市南岗区1例、哈尔滨市道外区1例。新增无症状感染者24例（其中，哈尔滨市呼兰区9例、绥化市望奎县7例、哈尔滨市利民开发区6例、哈尔滨市道里区2例）。治愈出院确诊病例1例（绥化市）。全省无新增疑似病例和死亡病例。

从1月10日绥化市望奎县出现病例开始，截至1月25日24时，本轮疫情全省现有确诊病例464例（其中，危重型2例、重型24例、普通型286例、轻型152例）；现有无症状感染者511例；总计出院患者13例。