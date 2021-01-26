防疫新规下惠州核酸检测需求激增

近日，惠州各大医疗机构迎来了一些特殊的“访客”——他们来到医院的目的一致，都是为了做新冠病毒核酸检测。

此前，国家卫健委发布春节返乡疫情防控新政策。根据国务院联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室联合印发的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》（下称《方案》），从1月28日春运开始后，需持有7日以内核酸检测阴性证明才能返乡。日前，惠州市防控新冠肺炎疫情工作领导小组办公室亦发布《关于做好春节期间来（返）惠人员管理工作的通知》，明确春节期间从省外低风险地区来（返）惠人员，需持7天内核酸检测证明，返惠后需进行14天居家健康监测。

记者走访惠州多家医疗机构发现，自21日以来，惠州市中心人民医院等医疗机构核酸检测需求量激增，普遍呈1—2倍的增长。与日益增长的核酸检测需求相伴随的，则是医疗机构更加严格的疫情防控措施。

核酸检测报告12至24小时出具

1月25日上午，在惠州市中心人民医院健康管理中心7楼平台采样点，不少市民正排队开单，准备做核酸检测。另一边，穿着防护服的医护人员正在有序地进行鼻拭子采集工作。

这是返乡人员需持核酸阴性证明的防控新规实施后，惠州市中心人民医院专门为此新设的核酸检测采样点。采样点现场有明显的标识指引，并配备了专人进行预检分诊、引导，为受检人员提供开单、缴费、条码打印、核酸采样全流程一站式服务，在保障群众医疗安全的前提下，大大缩短了受检者的等待时间。

“从开单到采样完毕，大概只花了15分钟。”一位已接受核酸检测的市民告诉记者。

惠州市中心人民医院医务部负责人吕一帆介绍，根据目前的规定，愿检尽检人群的核酸检测结果在24小时内出具，市民可于24小时后关注惠州市中心人民医院公众号（门诊开单者）或惠州市中心人民医院健康管理中心公众号（体检中心开单者）查阅。

惠州市第一人民医院也为春运返乡人员开通了新冠核酸检测一站式服务，可满足开单、缴费、采样、结果查询的需要。为了减少人员聚集，该院还专门开通了线上线下两条核酸检测预约办理通道，市民可以通过该院微信公众号提前预约，由医院医生在院内开单，市民在线缴费成功后，可凭缴费记录到医院“返乡人员核酸检测点”贴条码并进行检测。

惠州市第三人民医院则采用自助机提供核酸开单、缴费、采样一站式服务，开放时间为每天的08：00—12：00和14：30—17：30。采样完成后，核酸检测报告将在12至24小时内出具，为返乡人员顺利出行提供便利。

根据省市相关文件规定，愿检人群（健康人群）检测费用由个人承担，目前惠州核酸检测总费用约为75元/人次。

和全国大多数城市一样，惠州各医疗机构的新冠病毒核酸检测实验室诞生于疫情的“战火”中。早在2020年1月30日，惠州市中心人民医院新型冠状病毒核酸检测实验室就正式启用，这是当时除了惠州市疾控中心的实验室以外，惠州首个由医疗卫生机构设立的新型冠状病毒核酸检测实验室。当时，惠州核酸检测需求量较大，在得知市疾控中心检测人员紧张的情况下，惠州市中心人民医院检验中心主任吴显劲立即带领科室骨干成员，用短短两天时间完成新冠病毒核酸检测实验室的筹备，承担起本院和博罗、仲恺、大亚湾地区二级以上医院的新冠病毒核酸检测任务，不仅分担了全市新冠病毒检测压力，还实现了分流发热门诊病人的防控需求。

记者从惠州市卫生健康局了解到，目前惠州可开展核酸检测的机构已有24家，日检测能力达到4.2万人份。其中，惠州市中心人民医院等18家医疗机构可向市民提供核酸检测服务。

核酸检测需求高峰或将到来

“在规定出台之前，我们每天的核酸检测量大约是800—1000份，从1月21日到今天，每天的平均检测量增加到2000—2200份。”吕一帆告诉记者，防控新规实施后，该院核酸检测量呈1—1.2倍的增长。

吕一帆介绍，1月21日上午，在发现有核酸检测需求的返乡人员急剧增多之后，该院立即紧急开通了愿检尽检人群的专用通道，并增设了一处新冠病毒核酸检测采样点，同时开放周六日下午的核酸检测服务，以分流人群，减少聚集。换言之，市民从周一至周日8：00—12：00、14：30—17：30前往惠州市中心人民医院，即可现场接受核酸检测。

在惠州市中心人民医院，目前由11名固定的医护人员组成采样队伍，承担以返乡人员为主的愿检尽检人群的采样任务。“这些医护人员接受过专业培训才上岗，另外我们还准备了由250名医护人员组成的后备团队，以应对未来检测量突然剧增的可能。”吕一帆说。

惠州市第一人民医院已经做好了准备。“新规出来以后，我们就召开了紧急会议，启动了应对核酸检测需求的应急预案，在场地和检测能力方面做好保障。”该院相关负责人说。

自21日以来，这家不久前刚启用新住院大楼的三甲医院，把原来的急救创伤中心改造成了愿检尽检人群的集中检测点，近2000平方米的场地，设置了3个检测窗口，近30名医护和客服人员参与开单、收费、采样等工作，尽管每天的总检测人数增长了2倍，也维持了较良好的秩序。

自2020年1月正式自主开展核酸检测服务以来，该院每天的检测量大约为500份，防控新规实施以来，核酸检测量迎来了第一个高峰。面对激增的人数，惠州市第一人民医院积极应对，通过设置专用场地、增派采样人员，增加2个专用采样通道优化现场流程、使人员有序检测。如今，惠州市第一人民医院每天的核酸检测量大约为1500份，其中，大约1000份为返乡人员等愿检尽检人群。

事实上，真正的高峰或许仍未到来。据惠州市人力资源和社会保障局网站统计，2020年春节前在惠州务工的外省返乡人员已达到80万人。如果这些外来务工人员全部返乡，对医疗机构核酸检测服务造成的压力可见一斑。

吕一帆根据惠州市中心人民医院的现有检测数据推断，由于惠州城区各工厂近期开始提前放假，预计25—31日将迎来愿检尽检人群的核酸检测高峰。此外，随着机关和企事业单位的陆续放假，春节前的最后一个周末也即2月6—7日，将再迎来一个小高峰。

该院医务部副主任冯旭晖推测，整个2月都将是核酸检测需求集中爆发的阶段。

重点人群接种新冠疫苗已启动

新冠疫苗接种同样是疫情防控工作的重要一环。惠州市疾病预防控制中心介绍，惠州从2020年12月4日开始新冠疫苗紧急接种工作。紧急接种启动前，惠州按照省里统一部署，开展相关接种单位、接种人员、临床医务人员的接种和急救技术培训。市、县区均成立新冠疫苗接种技术专家组和异常反应调查诊断专家组，以及成立疫苗接种工作专班负责统筹协调疫苗接种工作。

按照我省统一部署和工作安排，惠州目前主要针对部分重点人群开展紧急接种，包括从事进口冷链、口岸检疫、船舶引航、航空空勤、生鲜市场、公共交通、医疗疾控等感染风险比较高的工作人员。疫苗的费用和接种费用，将由政府承担，公民个人不负担费用。

“目前我市只有符合接种条件的重点人群才能接种新冠疫苗，接种对象年龄范围是18—59岁。”市疾控中心相关负责人告诉记者，目前国家对于新冠疫苗的接种策略是按照“两步走”方案，在全国范围内实施接种，第一步，主要是针对部分重点人群开展接种，第二步，随着疫苗上市或产量的逐步提高，将会有更多的疫苗投入使用，通过有序开展接种，符合条件的群众都能实现“应接尽接”，未来公民可免费接种。

“新冠疫苗是一种灭活疫苗，工艺成熟，安全性有保障。”该负责人表示，截至目前，我国新冠疫苗在依法依规自愿知情同意的前提下，已经开展了超过1500万人次的疫苗紧急接种，没有出现严重的不良反应，充分显示了我国新冠疫苗非常安全。此外，新冠疫苗在储存、运输全过程中均处于规定的温度环境，全程冷链流通，每支疫苗都可追溯源头，有系统的保障。

惠州发布防控疫情新规：

春节省外低风险地区人员来惠

需持7天核酸检测证明

日前，惠州市防控新冠肺炎疫情工作领导小组办公室发布《关于做好春节期间来（返）惠人员管理工作的通知》（下称《通知》），《通知》明确，目前我省各地市均为低风险地区，除八类重点人群外，省内可以有序流动，暂无需核酸阴性证明。一旦出现省内中高风险地区，从该地市来（返）惠时，按照以上中高风险地区所在地旅居史流动人员的核酸检测与健康管理措施实行。

《通知》明确，春节期间（1月28日春运开始至3月8日春运结束）从省外来（返）惠人员，抵惠后12小时内向所在单位或社区（村居）报告，并按照规定落实健康管理及核酸检测。从省外低风险地区来（返）惠的需持7天内核酸检测证明，返惠后需进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返惠后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

《通知》要求，各单位按照“三减三非必要一加强”（即减少人员流动、减少路途风险、减少人员聚集、非必要不离惠、非必要不到中高风险地区、非必要不出境、加强个人防护）的原则，做好春节期间疫情防控工作。鼓励企事业单位根据生产、工作情况和职工意愿，灵活安排休假，引导惠州市职工群众在春节尽量留惠过节。党政机关、事业单位、国有企业干部职工带头在惠过节。各单位各部门不得组织、参与大规模聚会聚餐。提倡家庭和私人聚餐等活动控制在10人以下。倡导“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”。确需举办的活动，规模控制在50人以下并要制定防控方案，报属地疫情防控办批准。

《通知》特别指出，社区（村居）应做好假期省外返乡人员以及来自中高风险地区人员、入境解除隔离后人员、粤港跨境货车司机、来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民（含内地渔工）、隔离场所工作人员、发热门诊工作人员、直接接触进口冷链食品和进口货物相关工作人员、国际航班机组人员等八类重点人群来（返）惠人员的信息登记、摸排和日常健康监测工作。在做好中高风险地区人群管控的基础上，对重点行业从业人群查验其7天内核酸检测证明，督促相关人员返抵后做好个人防护，减少聚餐等聚集性活动，出现发热等症状后做好自我隔离和报告，主动到发热门诊就诊并主动告知流行病学史。

《通知》还区分了针对四类来（返）惠人员的防控措施。

第一类是高风险地区来（返）惠人员。对有国内疫情高风险地区所在县（市、区）旅居史或当地政府宣布全域封闭管理地区的来（返）惠人员，实施14天集中隔离健康观察，隔离产生费用自理。14天内从高风险地区所在地市其他县（市、区）返惠的人员落实“四个一”健康管理，即发放一份健康告知书、开展一次健康问询、查验一次健康码、开展一次核酸检测。

第二类是中风险地区来（返）惠人员。对有国内疫情中风险地区所在县（市、区）旅居史的来（返）惠人员，实施14天严格的社区健康管理，社区健康管理期间人员居家不外出。如无居家条件的，实施14天集中隔离健康观察。14天内从中风险地区所在地市其他县（市、区）返惠的人员落实“四个一”健康管理。

第三类是低风险地区来（返）惠人员。从省外低风险地区来（返）惠的需持7天内核酸检测证明，返惠后需进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返惠后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

第四类是省内人员来（返）惠人员。目前我省各地市均为低风险地区，除八类重点人群外，省内可以有序流动。一旦出现省内中高风险地区，从该地市来（返）惠时，按照以上中高风险地区所在地旅居史流动人员的核酸检测与健康管理措施。（记者 廖钰娴）