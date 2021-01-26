1月25日0-24时吉林省新增确诊病例7例、无症状感染者15例 治愈出院1例、病亡1例

1月25日0-24时，全省新增确诊病例7例（均由无症状感染者转为确诊病例），治愈出院1例，病亡1例；新增无症状感染者15例，均是在隔离医学观察的人员中通过主动检测筛查发现；无症状感染者解除隔离医学观察1例。具体情况如下：长春市1例确诊病例治愈出院，1例无症状感染者解除隔离医学观察；通化市有7例无症状感染者转为确诊病例，1例确诊病例病亡，通过对隔离医学观察的人员开展主动筛查，新发现15例无症状感染者。

截至1月25日24时，本次疫情全省累计报告确诊病例280例，治愈出院1例（长春市），病亡1例（通化市），在院治疗278例（危重型10例，重型31例，普通型167例，轻型70例）。现有确诊病例分布情况为：通化市202例，长春市72例，松原市4例。现有无症状感染者67例，分布情况为：通化市58例，长春市9例。

目前，对以上确诊病例已转运至定点医疗机构隔离治疗，对以上无症状感染者已转运至定点医疗机构隔离医学观察。对以上人员的密切接触者、次密切接触者和一般接触者已开展追踪排查，并落实管控措施，对其生活和工作场所进行终末消毒。

提醒广大群众，如您是从黑龙江省有疫情发生地区及国内中高风险地区返（来）吉人员，或是与以上确诊病例和无症状感染者有接触的人员，必须主动向当地社区（村屯）报告，同时配合进行管控与核酸检测。为减少疫情传播风险，大家要不聚集、讲卫生、戴口罩、保持安全社交距离，一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请佩戴医用口罩及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）