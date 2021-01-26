光热疗法可“烧死”狂犬病病毒

记者25日从华中农业大学获悉，该校农业微生物学国家重点实验室赵凌教授团队联合该校理学院韩鹤友教授开发了一种基于新型纳米材料的光热治疗方法，并在狂犬病小鼠模型上获得了良好的治疗效果，为临床治疗狂犬病病毒及其他嗜神经病毒感染提供了新的路径。

研究团队筛选了一个能特异性结合狂犬病病毒表面糖蛋白的适配体，并将其结合在一个外形和大小接近狂犬病病毒的金纳米棒表面。该金纳米棒在静脉注射后能够有效穿越小鼠血脑屏障入脑，并且靶向性结合于狂犬病病毒感染的神经细胞。利用近红外光照射小鼠脑部，在金纳米棒表面产生局部高温，“烧死”感染病毒的细胞，最终清除脑内的病毒。

研究人员分别在感染狂犬病病毒后的第3天、第6天和第9天对小鼠进行了每次5分钟的光热疗法治疗。结果显示，治疗组中有60%小鼠存活，并且在21天之后恢复到正常小鼠的健康水平，而未治疗组小鼠在感染病毒后8至12天内全部死亡。在小鼠模型上，该光热疗法展现了良好的治疗效果，为后续临床治疗狂犬病提供了新思路。（记者刘志伟 通讯员任梅渗）