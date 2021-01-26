返乡需持核酸阴性检测证明 何为返乡？去哪检测？权威部门回应关切

大部分农村地区的防控能力比较弱，特别是随着春节的到来，大量人员陆续返乡过年，城乡间的人员流动会进一步增多，这给农村地区的疫情防控带来很大的挑战。

王 斌

国家卫生健康委疾控局监察专员

近期，我国河北省、黑龙江省等多地接连出现局部聚集性新冠肺炎疫情，农村地区疫情防控成为重中之重，疫情防控警报已拉响。

随着春节假期临近，人员流动增多，疫情传播风险进一步加大。为此，国务院联防联控机制先后印发《关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《工作方案》），保障公众过个健康平安的安全年。

“返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。”《工作方案》对农村地区及返乡人员相关防疫工作进行了部署。

返乡人员如何划定？核酸检测证明如何获得？由谁来查验核酸检测证明？为回应公众关切，国家卫生健康委在其官方网站上推出相关解读，就重点问题进行解答。

农村防控能力弱易形成“隐秘传播”

首先需要明确的是，返乡人员是指从外地返回农村地区的人员。

在《工作方案》中明确提出，跨省返回农村地区的人员，都需要提供核酸检测证明；如果是在本省内流动，若来自中高风险地区，以及在冷链、交通运输等领域工作的重点人员均需要提供核酸检测证明。

那么，为什么会特别对农村地区采取这样的政策？

这是由于近期的散发病例和聚集性疫情不仅持续时间长、涉及范围广、传播速度快，还存在农村比例高的特征。例如，河北等地的新冠肺炎确诊病例中，有多个曾前往村卫生室或小诊所就诊。

以目前大部分农村地区的医疗卫生条件和监测手段来说，病毒一旦流入，极易形成“隐秘传播”。

毋庸置疑，若不采取更先进的监测手段，病毒“隐秘传播”的可能性将随着佳节访友、聚会等活动的增加而上升。

“大部分农村地区的防控能力比较弱，特别是随着春节的到来，大量人员陆续返乡过年，城乡间的人员流动会进一步增加，这给农村地区的疫情防控带来很大的挑战。”国家卫健委疾病预防控制局监察专员王斌表示。

广大农村地区已具备核酸检测能力

针对《工作方案》中提到的核酸检测要求，很多网友表示担忧：这会不会造成大量人员扎堆检测？甚至导致交叉感染？

在《工作方案》中明确提出，返乡人员可在出发地或目的地任意一家有核酸检测资质的医疗机构、疾控机构或第三方检测机构进行检测，凭7日内核酸检测阴性证明或包含7日内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”就可返乡。

也就是说，返乡人员可以在出发前，也可以在抵达后进行核酸检测。

自新冠肺炎疫情发生以来，我国持续加强核酸检测能力建设。在2020年7月2日发布的《关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力的通知》中明确要求各地未雨绸缪，为应对可能出现的聚集性疫情做好核酸检测能力储备，包括硬件储备、软件储备和人员储备等。

根据该通知，二级以上医院、专科医院等应逐步达到新冠病毒核酸检测条件；在县域内，要选择一家综合实力强的医疗机构予以支持，使县域内具备核酸检测能力。

基于这些准备，我国广大的农村地区已具备进行样本采集和核酸检测的能力，可做到应检尽检。

根据实际情况各地制定具体实施细则

对于《工作方案》的具体实施，各地要根据实际情况，结合国家政策确定农村地区范围，制定本省的实施细则，做好相关配套服务。

举例来说，如果小李在北京从事进口冷链货运工作，但他不在北京的疫情中高风险地区，当他要回东北老家农村时，需要在返乡前告知当地村委会，返乡后由村委会查验其7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。

不过，如果小李来自中高风险地区，那么根据当地规定，很可能需要集中隔离14天。

例如，由湖北省仙桃市新冠肺炎疫情防控指挥部发布的《仙桃市新冠肺炎疫情防控指挥部通告》中明确指出，对国内中高风险区来（返）仙桃的人员实行“14+14”健康管理服务，要在仙桃集中隔离14天，解除隔离后，必须再居家隔离14天。

需要强调的是，返乡人员回到家乡可能会发现，今年的过年内容和往年完全不同。因为根据减少人员聚集的要求，农村以往逢在过年时举办的集市，将在频次上有所减少，各地也正在落实劝导农民群众不串门、不聚集、少外出，提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”等防控策略。（记者 张佳星）