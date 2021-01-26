全国网上年货节已启动 宅在家也要过好春节

2021年春节快到了，眼下境外疫情还在肆虐，国内疫情零星散布和局部聚集性疫情交织叠加，不少人有些担心，在防止人员聚集前提下，年货“买买买”怎么办？

别急，这事国家替咱们安排上了！记者从商务部了解到，为了方便消费者购买年货，让各地群众都能过个好年，商务部已会同有关部门，在线上举办“2021年全国网上年货节”，该活动将持续至2月18日。

网上购买年货，价格有优惠吗？质量咋保证？

商务部电子商务司司长骞芳莉说，各地纷纷为企业备货促销出实招，有的地方对销售业绩好、群众满意率高的企业予以奖励，有的地方为群众发放消费券，有的地方支持企业面向留守老人、儿童等群体，推出平价年货大礼包。

“各参与企业也推出了优惠券、满减、秒杀、直降等促销，加大投入、实折实扣，让老百姓真正享受到实惠。”她说，参与“2021全国网上年货节”的各类活动会加挂统一标识，让消费者一目了然。

中国消费者协会副秘书长栗元广表示，电商平台和平台内经营者要杜绝销售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、虚假折扣、不实宣传、单方砍单等行为。

“特别要加强对直播销售的管控，防止夸大宣传、虚假代言、诱导跳转、欺诈骗销。”栗元广说。

网上“买买买”很过瘾，但后续快递服务“跟得上”吗？

国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，今年不少快递企业加大“春节不打烊”力度，春节期间可以在更多城市提供寄递服务。企业还积极响应各地就地过年的号召，为留守快递员提供了激励政策和生活福利。

“我们要求全行业切实保障快递员的合法权益，要求企业落实好工资发放的法定义务，完善奖惩机制，畅通员工申诉渠道，坚决制止随意扣延结算费用。”边作栋说。

在疫情防控方面，要求邮政快递企业全面落实疫情防控“五有”措施，严把境外输入关和进口冷链关，减少人员聚集，做好邮件快件的消毒消杀。