北京1月25日新增2例本地新冠肺炎确诊病例 治愈出院2例

人民网北京1月26日电 据北京市卫健委消息，1月25日0时至24时，北京新增2例本地确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；治愈出院2例。

病例1，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日开始居家隔离医学观察，1月24日出现发热、咳嗽等症状，当日核酸检测结果为阳性，1月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

病例2，现住大兴区天宫院街道融汇社区。1月17日开始居家隔离医学观察，1月24日出现咳嗽、咽痛等症状，当日核酸检测结果为阳性，1月25日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

当前，北京市疫情防控形势仍然严峻复杂，防控意识一刻都不能放松。要持续加强入境航班、人员和货物防疫管理，严格落实“14+7+7”措施，严防疫情输入；要加强进口进京货物检疫检测，做好常态化消杀，对外地协查核酸检测结果呈阳性的货物和食品要迅速排查，及时封存，防止感染风险；要严格落实“四方责任”，完善疫情防控责任机制，全面加强城乡结合部地区管理，加强环境卫生整治；坚持把早发现、早报告、早隔离、早治疗措施落实到位；商超、餐饮单位、宾馆饭店、农贸市场、机场、火车站、长途客运站和网吧、电玩城、影剧院等重点场所，要严格落实戴口罩、测温验码、通风消毒、保持社交距离等措施。