上海新增本地新冠肺炎确诊病例2例

中新网1月26日电 据上海市政府新闻办公室官方微博消息，市卫健委今早(26日)通报：2021年1月25日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院1例，来自阿联酋。

病例1为中国籍，在墨西哥工作，2021年1月18日自墨西哥出发，经德国转机，于2021年1月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，2021年1月20日自美国出发，于2021年1月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为法国籍，在法国生活，2021年1月21日自法国出发，病例4为中国籍，在马里工作，2021年1月21日自马里出发，经法国转机，病例3、病例4乘坐同一航班，于2021年1月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为亚美尼亚籍，在亚美尼亚生活，2021年1月8日自亚美尼亚出发，经白俄罗斯、芬兰转机，于2021年1月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在罗马尼亚工作，2021年1月9日自罗马尼亚出发，经瑞士转机，于2021年1月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，解除隔离前出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在美国留学，2021年1月22日自美国出发，于2021年1月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在埃及工作，2021年1月22日自埃及出发，经奥地利转机，于2021年1月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者112人，均已落实集中隔离观察。

2021年1月25日0—24时，新增本地新冠肺炎确诊病例2例。

病例1常住黄浦区，系23日确诊病例的密接者(夫妻关系)。22日已被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2常住长宁区，系医院住院患者陪护家属，20日已落实闭环管理。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例病例相关接触人员均已落实集中隔离医学观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2021年1月25日24时，累计境外输入性确诊病例1290例，出院1191例，在院治疗99例(危重症1例)。现有待排查的疑似病例4例。

截至2021年1月25日24时，累计本地确诊病例364例，治愈出院342例，在院治疗15例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年1月25日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。