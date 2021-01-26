公开透明有利于推进新冠疫苗接种

1月24日，中国疾控中心网站发布的《关于新冠疫苗接种单位环境标本监测相关工作技术建议》引发社会关注。《建议》称，近期，部分省份在新冠疫苗接种单位的环境标本（注射室、留观室和外部走廊的桌面、墙面、门把手）中检测到新冠病毒核酸阳性。对此，中国疾控中心组织专家进行了分析研判，初步判定，接种环境中的病毒核酸来源于疫苗液。由于灭活疫苗中的病毒核酸已没有活性，因此，并不具有传染性，公众不必恐慌，接种单位在环境标本中检测出疫苗株核酸阳性时，也无需采取额外的大规模消杀措施。

针对新冠疫苗接种过程中出现的问题给予及时公开的解释，并提出明确且有针对性的技术建议，中国疾控中心的回应消除了疫苗接种单位和公众的担忧与疑虑，为全面有序推进新冠疫苗接种工作打下基础。

通过大规模接种疫苗，尽早在人群中形成免疫屏障，是人类抗击包括新冠肺炎在内的所有传染病的杀手锏。截至目前，我国新冠疫苗接种量已超过1500万人次，我国政府也已明确，向全民免费提供新冠疫苗。而全面有序推进新冠疫苗接种，让更多人在知情同意的前提下主动选择接种疫苗，除了经济层面的支持，还要加强信息层面的主动沟通。

新冠疫苗是史上最快诞生的疫苗，公众对其了解程度有限，同时各类信息混杂。对此，一方面，相关部门要加强对公众的科普宣教，提高公众健康素养；强化对虚假信息的管控，让科学权威的信息占据主流传播渠道。另一方面，当接种过程中出现任何问题或声音时，相关部门要及时公开回应，不避讳，不隐瞒。不仅是新冠疫苗接种，在未来的抗疫乃至其他突发公共卫生事件应急处置过程中，相关部门都应坚持信息公开透明，及时回应舆论关切。只有信息充分顺畅，才能稳定社会预期，增强公众信心。